Firmará AMLO documento de no reelección ante notario público

Por Francisco Martínez Romero

México, 24 Jul (Notimex).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el jueves ratificará ante notario público la firma del documento en el que se compromete a no reelegirse, “para que no quede ninguna duda” de que permanecerá en el poder sólo seis años, y que no se está retractando de lo afirmado el pasado 19 de marzo.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario abundó que “estos conservadores, que creen que somos como ellos, están diciendo que no quiero certificar la firma del documento que di a conocer comprometiéndome a la no reelección; pues aquí está el documento y voy a certificarlo”.

López Obrador se refirió a este tema luego de que de nueva cuenta rechazara emitir una opinión acerca de la ampliación del mandato del gobernador de Baja California, aprobada el martes en la noche por el Cngreso estatal, y llamó a los legisladores federales a que aprueben su iniciativa de revocación del mandato.

“Yo lo que les pido a los opositores es que aprueben la iniciativa de revocación del mandato”, dijo ante las críticas de opositores acerca de que la modificación al periodo de gobierno en la entidad, abra la puerta a la posibilidad de una reelección presidencial.

Por ello, subrayó que ratificará la firma ante el notario, “para que no quede ninguna duda, y así vamos estarle saliendo al paso a todas las campañas de difamación y de calumnias, siempre, es parte de la transformación”.

Luego de leer el documento completo en el que expresa que no permanecerá en el poder más allá de lo establecido en la Constitución, subrayó que seis años son suficientes para concretar los proyectos, que dijo, serán difíciles de revertir. “No se las voy a dejar fácil porque que el país no va a retroceder, a los inmundos y tristes tiempos en que dominaba la mafia del poder”, advirtió.

En este contexto, el presidente subrayó que no quiere que lo involucren en el tema de Baja California, pues es un asunto que debe resolver el Congreso local y la autoridad competente, y señaló que con independencia de la ampliación del mandato para gobernador, “debe decirse que aprobaron esta medida todos los partidos, empezando por el Partido Acción Nacional (PAN)”.

“Lo único que quisiera es que no me involucraran en este asunto, porque buscan echarme la culpa de todo”, enfatizó al aseverar que existe “un doble discurso con una doble moral, como suele suceder a veces”.

En Palacio Nacional, acusó que “el conservadurismo, que no incluye sólo al PAN, -el conservadurismo es más amplio- tiene como doctrina la hipocresía, su verdadera doctrina es la hipocresía”, y que ahora quienes votaron por esta medida están en contra.

“Ya les dije, no tuve nada que ver, ya no es el tiempo de antes en que estas decisiones las tomaba desde arriba el presidente o eran consultadas al presidente y él daba la orden al secretario de Gobernación. Pregúntenle a la licenciada Olga Sánchez Cordero si recibió la orden del presidente para que se llevara a cabo esta reforma o acuerdo. Eso ya se terminó”.

Recalcó que no opina al respecto para no dar pie a las malas interpretaciones, “pero se me hace en el extremo de la hipocresía estar haciendo un cuestionamiento sobre este asunto cuando nuestros opositores fueron los que aprobaron esta decisión”.

López Obrador aseguró que si los diputados locales de Morena hubiesen avalado la ampliación de mandato, “si hubiese sido la organización que nos apoyó, a la que pertenecemos, aunque yo tengo licencia por estar ocupando este cargo, pues entonces sí, ¿no? ¡imagínense!”.

Llamó a que se informe de manera correcta a la opinión pública sobre cuántos legisladores y de qué partidos votaron a favor de esta medida, pues el Congreso de Baja California votó de manera unánime y está conformado por 12 diputados del PAN; cinco del Revolucionario Institucional (PRI); tres de Morena; uno del Partido del Trabajo; uno de Movimiento Ciudadano, y tres independientes.