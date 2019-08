Ganadora de La Voz México visita el paraíso de Los Cabos y habla de sus proyectos artísticos

San José del Cabo.- Alejandra Orozco, ganadora del segundo lugar de La Voz México, estuvo de visita en Los Cabos y en entrevista con CPS Noticias nos platicó de los proyectos que actualmente está llevando a cabo.

Con más de 20 años en la música, fue precisamente a partir de su participación en el programa de La Voz donde hubo un parte aguas en su carrera como cantante.

‘’Ya son más de 20 años de carrera para Alejandra Orozco que nació a partir de La Voz México; yo estuve en la primera edición, mi couch fue Espinoza Paz y sí fue un parte aguas este programa, donde pasaron muchas cosas como novelas, giras, premios contratos y ahorita estoy en una reinvención, vengo de un proceso físico importante, perdí 50 kilos, me di un tiempo para mí, regresé con un sencillo ‘’Dos adornos a tu frente’’ con banda’’

Compartió que ha un sido un trabajo intenso el que ha realizado tocando puertas, sobre todo en el género regional mexicano, ya que es un medio dominado por hombres.

Finalmente la cantante tapatía envió un mensaje a todas las mujeres invitándolas a valorarse y quererse.

‘’Debes de ponerte en primer lugar, porque eres la persona más importante eres tú, si no te cuidas y apapachas, si no te ves al espejo y te dices cosas bonitas, de verdad que no vas a estar bien; ese sería mi mensaje y no sólo para las mujeres, también para los hombres’’.

Tras visitar Los Cabos, la cantante Alejandra Orozco no descartó regresar y poder usar las bellezas de este destino turístico para sus producciones musicales.