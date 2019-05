Garza de Hojazén extrae agua directamente de la red: Gómez

El ex gerente del Oomsapas de CSL y presidente del PRD en BCS además comentó que el extraer agua del Pozo 4 sí afecta directamente el suministro a la zona centro de la delegación.

Ligia Romero Gutiérrez

Cabo San Lucas.- Antonio Gómez Riojas, presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Baja California Sur y ex gerente del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de CSL en la XI administración de Los Cabos, manifestó que la corrupción en el Pozo 4 siempre había prevalecido y de la que frenó en su momento, debido a que el agua no puede comercializarse mientras los habitantes carecen del servicio, además cuestionó cómo es que autoridades permiten la venta del recurso para trasladarlo en pipa, si sale más barato enviarla por la red, además de advertir que la garza de Hojazen no debería de existir, pues se está extrayendo el líquido de la red, enfatizando que el único encargado y responsable del Pozo 4 debería ser el Gerente General del Organismo, debido a que es él quien tiene que afrontar el problema de desabasto.

Explicó que el Pozo 4 siempre ha abastecido a los hospitales, escuelas y dependencias de Gobierno, así como a algunos usuarios a los que no les llega la presión del agua a sus colonias, por lo que el Organismo recurría a las pipas de apoyo, “cuando estuve de gerente nos encontramos mucha corrupción en el Pozo 4, ya que el agua se usaba para otros fines, como la comercialización”.

Añadió que el “ordeñar” el agua del Pozo 4 sí ocasiona desabasto en las colonias, “incluso sacar el agua en pipas afecta seriamente el abasto a las colonias, además de que el líquido sale más barato mandarlo por la red que por las unidades cisternas”. Afirmó que mientras estuvo en Oomsapas el Pozo 4 abasteció a hospitales y escuelas, “incluso en ese tiempo hubo diferencias con algunos gremios de pipas particulares por el cierre del lugar, ya que dimos prioridad a los habitantes”.

Recalcó que para comercializar el recurso hay otros pozos particulares que están disponibles, pues el agua potable del Oomsapas es para el pueblo no para comercializarla, “si hubiera suficiente agua en Los Cabos el Organismo podría vender el recurso, sin embargo no es así, por lo que hay otros pozos que pueden ser considerados y dejar el Pozo 4, “moralmente no está bien hacer negocio del vital líquido, si en las colonias no hay agua, la autoridad no está para negociar el agua sino para dotarla a través del sistema de tubería”.

Puntualizó que sacar diariamente 35 pipas de agua del Pozo 4 va a generar desabasto en la colonia Centro, así que el problema va a ser un cuento de nunca acabar, “las unidades particulares deberán salir del pozo y buscar otras alternativas”.

Hizo referencia que el Gerente General del Oomsapas en CSL debe estar a cargo del Pozo 4 y nadie más, debido a que es él quien está afrontando los problemas de desabasto; hay zonas en donde no llega el agua como el caso de las oficinas de Tránsito, ubicado a la salida a La Paz, además de Gastélum y otros asentamientos.

En cuanto a la garza de Hojazen, dijo que ésta no debe existir ya que están sacando el agua que viene de la desalinizadora y afectando la distribución del líquido que va a las colonias a través de la red hídrica, “después de llenar la pipa, el recurso que sale de la garza regresa con fuerza a la tubería provocando colapse, además de que se ahonda el desabasto en las colonias de los alrededores”.