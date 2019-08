Gobierno de Los Cabos gestiona beneficios para 90 familias de la zona rural

Con la construcción de 45 cuartos para cocina y 45 baños con biodigestor, y un monto mayor a los 8.6 millones de pesos.

Integran Consejos de Vigilancia Ciudadana en la comunidad de Santa Cruz.

Los Cabos BCS., 02 Ago (Gobierno de Los Cabos). –Con un monto total de 8 millones 698 mil 615.65 pesos, el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Bienestar en coordinación con el H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos y la participación de la Dirección General de Desarrollo Social y el Fondo de Aportación para la Infraestructura Social (FAIS 2019) del RAMO 33, llevaron a cabo la instalación de los consejos de vigilancia ciudadana para la construcción de 45 cuartos para cocina y 45 baños con biodigestor en la comunidad de Santa Cruz.

Integrados por 5 ciudadanos electos de manera democrática durante la asamblea, los Consejos de Vigilancia podrán exigir la transparencia de las obras y acciones sociales, garantizar que los programas se lleven de manera honesta y transparente, así como prevenir y denunciar cualquier acto de corrupción, apoyados en todo momento por la Contraloría General Municipal.

En ese sentido, la secretaria general municipal Rosa Delia Cota Montaño, en representación de la Alcaldesa de Los Cabos Armida Castro Guzmán, celebró que las gestiones de la actual Administración ante el Gobierno Federal se proyecten en recursos a las delegaciones y subdelegaciones de la zona norte.

“Cada vez que vamos a las audiencias púbicas muchos ciudadanos piden ayuda y al tener los recursos con mucho gusto se direccionan hacia las solicitudes, las cuales, se convierten en un mejor patrimonio para sus familias”, destacó la servidora.

Asimismo, la secretaria general del XIII Ayuntamiento de Los Cabos, manifestó que, en años anteriores no se llevaron a cabo los consejos ni las obras, por lo que se tuvo que regresar dinero a la federación. “Esto es lamentable, porque los ciudadanos no merecen que sus gobiernos que han sido electos no respondan ni direccionen los recursos hacia donde la ciudadanía realmente los necesita”.

Cabe mencionar que, durante la instalación, estuvieron presentes delegada municipal de Santiago, Elizabeth Álvarez Rosas; delegado municipal de La Ribera, Juan Carlos Montaño Ortiz; el delegado municipal de Miraflores Ángel Cesar Jerez Morán; directora general de Fomento Económico y Turismo Fátima, Miranda Castro; Víctor Ortegón Góngora, director general de Desarrollo Social; Alejandro Rosas Cañedo, encargado del despacho de la dirección municipal de Inversiones; Eduardo Montaño Amador de la Contraloría General Municipal; y Mario Monroy Castro, director municipal de Aseo y Limpieza.

De esta manera, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso por trabajar en las gestiones que permitan el desarrollo de toda la geografía del municipio y que aseguren el bienestar integral de las familias de Los Cabos.