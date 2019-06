Gobierno Municipal promoviendo la cultura a través de Programa “Cine Para Todos”

Los Cabos, BCS. – Con el objetivo de fomentar el séptimo arte, las actividades recreativas al aire libre, así como la integración familiar, la H. XIII Administración que preside Armida Castro Guzmán a través del Instituto de Cultura del Municipio de Los Cabos que encabeza Xóchitl Calafia Pozo, y en coordinación con la subdelegada Georgina Castro Castro, llevó al parque público Luis Donaldo Colosio el programa “Cine Para Todos”.

En la cancha del parque se dieron cita los niños de la colonia acompañados de algunos padres de familia, así como miembros del comité de la colonia, y servidores públicos.

La presidenta del Comité de la colonia y la subdelegada de la Colonia, Georgina Castro Castro, aprovecharon la ocasión para enviar sus agradecimientos al Gobierno Municipal por fomentar la integración de las familias.

“Este tipo de eventos, de verdad es para rescatar los valores, entonces agradecemos a la alcaldesa, de verdad todo este gran esfuerzo que está realizando para llevar a cabo a tantas colonias de nuestra ciudad. Invitamos a toda la población de la zona lineal para que se incorporen, estas dinámicas son súper y sobre todo es la integración familiar dado que estamos un poquito alejados, la tecnología nos está rebasando. Este tipo de eventos nos apoyan para estar más en familia compartiendo con los jóvenes y los niños.”, agregó la ciudadana Leticia Loya, presidenta del Comité de vecinos de la colonia Luis Donaldo Colosio.

Por su parte, los niños de la colonia, aseguraron que este tipo de actividades, y la presencia del Gobierno Municipal, los hace sentir más seguros tanto a ellos como a sus padres de familia, quienes ahora permiten que los más pequeños de la familia salgan a disfrutar del parque.

“La subdelegada ha hecho un buen trabajo porque mi mamá me deja salir y no ando en malos pasos. Ha puesto luces, ha pintado los juegos, son muy buenas las actividades que ha puesto, todos estamos aquí juntos y ya no tienes miedo que te pase algo. Muchas gracias por darnos todo el apoyo.”, destacó Perla Castro Ceseña, vecina de la colonia.

Asimismo, el joven Emilio Javier Castro recalcó que las actividades que promueve la actual Administración incitan a la actividad física recreativa. “Me siento bien y seguro para poder hacer más actividades y no estar en la casa ahí echado. Muchas gracias por hacer estas actividades y no estar todo el día en el teléfono o en la tablet ¡Saludos a toda la Colosio!

De esta manera el Gobierno Municipal reitera el compromiso que se adquirió desde el inicio de la actual Administración por trabajar en pro de los valores culturales y de la unión familiar.