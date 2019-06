Gobiernos y Asociación de Cruceros acuerdan reactivar arribos al Puerto de Cabo San Lucas

Los Cabos BCS., 24 Jun (Gobierno de Los Cabos). – Con la finalidad de promover el desarrollo turístico asociado al ambiente costero, el gobernador del Estado de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, la alcaldesa del XIII Ayuntamiento de Los Cabos, Armida Castro Guzmán, así como autoridades federales, estatales y municipales, se reunieron con la Asociación de Cruceros Florida-Caribe (FCCA), donde pactaron reactivar el arribo de cruceros de diferentes partes del mundo al puerto de Cabo San Lucas.

La presidenta municipal de Los Cabos, Armida Castro Guzmán, agradeció el trabajo de cada una de las instancias que han hecho posible que se tengan los resultados actuales del sector, destacó que se ha hecho un trabajo coordinado con API y reiteró que en el Ayuntamiento de Los Cabos hay un aliado, un respaldo y sobre todo un gestor natural para que siga creciendo.

“Cuando decimos que le va muy bien a Los Cabos, es por qué cada uno está haciendo su tarea, cuando hablamos de 19 playas certificadas que nos enorgullece, sin duda, es parte de un trabajo en equipo, no de un trabajo de unos cuantos o de una dependencia de Gobierno, si no cooperamos definitivamente no seríamos el gran destino turístico que me honro en representar y promover, por ello bienvenidos al trabajo en organización, al trabajo en unión y sobre todo al trabajo que nos permita seguir presumiendo que somos sin duda el mejor destino de México, el mejor destino del mundo, y trabajamos unidos con los diferentes órdenes de Gobierno para promoverlo y cuidarlo bien, nos toca impulsar el trabajo que han hecho los empresarios.”, declaró la edil.

Al respecto, el gobernador del Estado de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, dijo sentirse muy satisfecho después de haber tenido la oportunidad de conocer los trabajos de FCCA, en un evento al cual fue invitado en la ciudad de Mérida estado de Yucatán; en aquel momento tuvo contacto con la presidenta de FFCA, Michele Paige, quien destacó que el futuro de Baja California Sur es promisorio en materia de llegada de cruceros, pero se tenía que trabajar con todos y juntos, para hacer del estado y puertos del Pacífico un destino competitivo y valorable.

Por su parte, Michele Paige, comentó que la industria de cruceros tiene una larga historia que se basa en el compromiso de brindar una gran experiencia a sus invitados, indicó que a la fecha cuentan con 17 nuevos barcos para los próximos 4

años. “Poder duplicar, esa es nuestra meta para los próximos dos años. Trabajaremos con ustedes, queremos que sea el destino más exitoso que pueda ser, mostrar que Cabo San Lucas es diferente de cualquier otro lugar de México y del mundo. Porque somos el número uno, como dice la alcaldesa.”, precisó la presidenta de FFCA.