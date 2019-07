Habrá mayor control en autorización de nuevos permisos para venta de alcohol: Inspección Fiscal

El jefe de la dependencia, José Manuel Márquez Ceseña, dijo que encontraron el departamento muy fracturado, con un desorden, sin padrón de giros con venta de bebidas alcohólicas y van a actuar con mucha precaución



Leticia Hernández Vera

San José del Cabo.- Mientras no se tenga bien definido el número de los giros con ventas de alcohol que autorizó la pasada administración municipal, la decisión que ha tomado el Consejo de Giros Restringidos es no otorgar ningún permiso hasta que se tenga una mayor claridad en cuanto al número de giros que hay en el municipio y en los lugares que operan, así lo dio a conocer el jefe de Inspección Fiscal, José Manuel Márquez Ceseña.

Dijo que prácticamente se encontró la dependencia sin archivos ni expedientes, por lo que están recabando toda la información para de ahí definir criterios y determinar si es necesario otorgar nuevos permisos y en qué zonas.

“Los recorridos los hacemos mensualmente, estamos checando en colonias populares. Por lo pronto no se están otorgando los permisos; no se niegan, pero no los estamos entregando porque necesitamos sacar una densidad de cuántos negocios hay realmente en cada colonia”, puntualizó.

Subrayó que donde sí han autorizado permisos, es a las solicitudes de los hoteles en algunos cambios de domicilio que están en la zona turística.

La postura de esta administración es tener sumo cuidado al momento de emitir un permiso en la zona social.

Se tiene que hacer un estudio de densidad de cuánto negocio hay con venta de alcohol en las colonias, a lo mejor hay una colonia que no tiene tantos permisos y que tenga factibilidad de que se le den permiso, pero sí necesitan verificar primero, “no podemos llegar y dar a todo mundo permisos, hay que cuidar esa parte, es lo que estamos haciendo; nos hemos coordinado bien con el Consejo de Giros Restringidos, todos estamos en el mismo canal y se tendrá cuidado en este tema”, subrayó.

Refirió que el control de los giros comerciales está a cargo de la Dirección de Ingresos, la dependencia a su cargo sólo inspecciona, pero la postura es muy clara, primero realizar un estudio antes de emitir nuevos permisos de venta de bebidas alcohólicas.

“Lamentablemente partimos de cero, encontramos el departamento muy fracturado, con un desorden, sin padrón de giros con ventas de bebidas alcohólicas y van a actuar con mucha precaución”, concluyó.