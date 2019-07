Habrá que ver desempeño de nueva mesa directiva del Congreso, tan solo en la Comisión de Vigilancia hay temas graves: Homero González

Leticia Hernández Vera

San José del Cabo.- El diputado local Homero González afirmó que habrá que ver el desempeño de la nueva mesa directiva del Congreso del Estado, tan solo en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior que presidía, se tienen tres temas graves por resolver en el tema de cuentas públicas de los Ayuntamientos de Los Cabos, La Paz y Comondú.

En entrevista durante su visita al municipio de Los Cabos, donde presidió clausura de fin de cursos de alumnos del Cetmar, negó que los cambios que impulsaron las minorías en la Legislatura se deba a un “golpe político”, “hay quienes le llaman así porque infieren que hay alguna intervención del Gobierno del Estado, porque sólo una fuerza oficial puede hacer eso, pero yo no lo veo así”, planteó.

Al preguntarle a quién atribuye estos cambios, respondió lo siguiente: “a los que no han admitido reducirse los altos ingresos, diputados de Morena; segundo, a los miembros del PES; tercero, a los diputados plurinominales que no ganaron en las elecciones pero que llegaron por la representación proporcional, entonces vieron la ocasión de unirse y sintieron que les resultó bien para la elección de la mesa directiva y futuro próximo periodo ordinario y de ahí se siguieron y buscaron tener posiciones, particularmente las que tienen “carnita”, como el presupuesto”.

En el caso de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior que presidía y se la quitaron para otorgarla a otro diputado, dijo que hay varios temas candentes que están pendientes, veremos si la nueva directiva entra a resolver.

“La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior; me he caracterizado por armar una estructura de combate a la corrupción, no ha faltado anuncio de que faltan 1, 295 millones de pesos por comprobar suficientemente en Los Cabos, 303 millones de pesos en La Paz, 25 millones de pesos en Comondú. Mi desempeño ha sido visible a toda la sociedad, si toman esa comisión por asalto, no sé si lo que quieren es hacer mejor el trabajo o no permitir que ocurra; igual ocurre con la Comisión de Cuenta y Administración que es donde están los recursos del Congreso”, acotó.

Dijo que este es el primer tercio de una historia que culminará hasta el 2021, así como ocurren a veces remoción o movimiento de fuerzas, no serán para siempre y veremos qué pasa. En lo personal se dijo tranquilo porque en el periodo que pasó lograron múltiples avances en varios decretos y ya la historia juzgará a quienes presidirían la próxima directiva del Congreso.

Cuestionó que alguna vez el Partido Encuentro Social (PES) entró con Morena en unidad, lograron múltiples avances en muchos decretos y ahora ya no tienen esa necesidad de estar en unidad, porque están formando su propio partido y aprovechando su tiempo en lo que ellos quieran.

“Nosotros vamos a seguir trabajando en lo que el pueblo nos mandó a hacer, legislar para ellos ahí adentro y atender nuestras comunidades en terreno”.

Lo que puedes esperar la sociedad, abundó, es atención a los temas pendientes; la ley de movilidad por ejemplo, para que esté lista el próximo periodo de sesiones debido a todo el trabajo que se ha realizado.

-¿Cómo califica esta decisión de las minorías de llegar a dirigir el Congreso y arrebatar a Morena de estas posiciones?, se le preguntó.

-Como un intento de sobreposición de quienes no tienen los méritos ante el pueblo, llegaron a otro modo.

Pero abundó, hay mucho trabajo por hacer, hay 32 comisiones que exigen desempeño al cien por ciento, “sigo siendo presidente de la Comisión de Desarrollo Social y de otras más, no estoy desamparado, sobra mucho trabajo, lo importante es que salgan las iniciativas que el pueblo requiera”.

Además, dijo, están convocando a una reunión donde están planteando una reforma a la Ley Reglamentaria del Congreso, “ahora van por la Junta de Gobierno, ya no quieren que Morena gobierne, nosotros vamos a seguir mostrando que lo que sabemos hacer es trabajar para la gente”.

Vienen dos meses de receso de la Legislatura, regresan en septiembre, habrá una nueva mesa directiva del periodo ordinario de septiembre a diciembre, después ya veremos. Reiteró que la ley concede tener la representación proporcional y si algunos grupos se aprovecharon para ocupar espacios que no tienen por la mayoría del voto de los ciudadanos, allá su conciencia, nosotros los morenistas vamos a seguir trabajando.

-¿Estos acontecimientos les deja alguna lectura de ir en alianza con otros partidos?

-Esa es la experiencia que nos deja, sí hay necesidad de alianzas, pero siempre hay que vigilar los puntos específicos sobre los cuales se funda la alianza, porque si no por no revisar salimos perdiendo.

Por último al preguntarle su opinión sobre la renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, el diputado local por Cabo San Lucas, dijo: “Vamos a ver qué es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, eso es lo importante, no lo que dicen algunos con respecto a esta renuncia”.