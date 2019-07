Inauguran primer Centro Integrador de Bienestar en Los Cabos; habrá 90 en Baja California Sur

Esmeralda Ocampo

San José del Cabo.- Con la finalidad de mantener mayor cercanía entre la gente y el Gobierno de la República, la mañana del sábado inauguraron el primer Centro Integrador de Bienestar, que fungirá como centro de información para los diversos apoyos y becas que brinda el Gobierno federal, también en estos espacios llevarán a cabo asambleas comunitarias, se capacitarán a servidores de la nación e impartirán pláticas para beneficio de la comunidad.

Daniel Torres Mendoza, subdelegado regional de Bienestar en Los Cabos destacó que contarán con dos jóvenes adscritos al programa federal “Jóvenes Construyendo el Futuro” para que se encuentren brindando información a la comunidad.

“La idea es que el Gobierno de México esté desplegado por toda la región de Los Cabos y la gente pueda acudir a un lugar más cercano ante todo tipo de situaciones, desde quejarse, pedir información sobre un programa, solicitar orientación o si ya les llegó su apoyo o para ser censados. Por lo pronto, estaremos atendiendo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, con la posibilidad de ampliarnos dos horas más entre semana y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde, esto en tanto nos ajustamos, además, cabe destacar que por la dinámica de nuestro municipio es en este horario cuando la gente tiene posibilidad de realizar algún trámite o solicitar información”.

Este centro se encuentra en San José Viejo en el kilómetro 39, justo donde eran las oficinas de Sagarpa.

Además Víctor Castro Cosío, delegado de Programas federales en Baja California Sur informó que estarán instalando en los próximos días estos centros integrales en diversos puntos del municipio.

“También vamos a contar con estos centros a lo largo del estado, pero también del municipio, tal como en Santiago, Miraflores, La Ribera y Cabo San Lucas, pero aún no hay fechas”.

En dicho evento, dieron la voz a una de las beneficiarias del Gobierno federal, quien con lágrimas en los ojos agradeció el apoyo que por años estuvo buscando. “Yo me encuentro muy agradecida por la ayuda económica que me han brindado con gran respeto. Esta es la primera vez que yo recibo ayuda del Gobierno, por lo que sin duda estoy sumamente agradecida con cada uno de ustedes porque no nos han abandonado”.

En el evento se contó en el presidium con la presencia de Víctor Castro, delegado de Programas federales en Baja California Sur; Daniel Torres, subdelegado del Gobierno federal en Los Cabos, Petra Juárez diputada por Morena del Distrito 7; Héctor Torres, 4to regidor, así como integrantes del XIII Ayuntamiento de Los Cabos y servidores de la nación.

En el marco de la inauguración de este primer Centro Integral de Bienestar en Los Cabos, Castro Cosío dio a conocer que tan sólo en adultos mayores se han beneficiado 30 mil, así como 30 mil jóvenes de preparatoria, de igual manera, destacó que tienen un padrón de beneficiarios con alguna discapacidad y mil 500 acciones de vivienda, por lo que ha beneficiado a más de 70 mil sudcalifornianos, además de los apoyos que se tienen directamente a otros sectores como el de Salud.

“Lo importante es que lleguemos a las metas de los beneficiarios que nos establecimos, y con este programa de los centros integradores lograremos integrar a todos”.

Para finalizar, Daniel Torres Mendoza indicó que de momento, en este primer centro, no se tuvo una inversión, ya que están haciendo uso de instalaciones e inmobiliario ya existente, sin embargo, destacó que en breve será el Presidente de la República quien esté dando a conocer este dato.