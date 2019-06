“Incremento injustificado de $4 pesos a gasolina premium afectará bolsillo de sudcalifornianos por transportación” PAN Los Cabos

Esmeralda Ocampo

San José del Cabo.- Celestino Atienzo Beltrán, presidente del Comité directivo municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Los Cabos, lamentó que siga persistiendo el incremento en el costo de los combustibles, tal como es el caso del aumento de $4 pesos en la gasolina premium, luego de que el Gobierno federal retirara el estímulo fiscal, por lo que refutó Atienzo Beltrán, el Presidente se encuentra fallando al pueblo luego de que en su campaña política prometiera tanto el combate a la corrupción como la disminución al precio del combustible.

“Insistimos en que Andrés Manuel López Obrador es el rey del atole, porque lo único que ha hecho es darle atole con el dedo a los mexicanos; hay que recordar que no solamente en la campaña para la Presidencia, sino que durante los 18 años en los que insistió para llegar a ser el Ejecutivo federal, su principal discurso ha sido combatir la corrupción y los incrementos a la gasolina. Hoy nos damos cuenta que ha engañado de una manera muy vil y cobarde a los mexicanos, porque no solamente no ha bajado el precio de la gasolina, sino que hoy afecta drásticamente este aumento de $4 pesos a la economía de la ciudadanía”.

Además, indicó, en Baja California Sur siempre se incrementa más el costo de los productos, como es este caso el de la gasolina premium por la transportación vía terrestre que se debe realizar a nuestro estado.

“En Baja California Sur estamos en una situación de alerta, ya que con este incremento fuera de contexto, sabemos que la mayor parte de los insumos que llegan a nuestro estado son por vía terrestre y el aumento en los costos de traslado va a ser muy considerable y finalmente se verá reflejado en el bolsillo de los sudcalifornianos”.

Finalizó haciendo un llamado a los senadores y diputados federales de Baja California Sur de la Cuarta Transformación que ya iniciaron sus campañas con recursos federales, lo cual, destacó es reprobable que analicen y no permitan que los sudcalifornianos sean tan golpeados en su economía con este incremento al combustible premium.