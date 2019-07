Indignación en vecinos de Chula Vista por lo que consideran “burla” del Oomsapaslc

Ligia Romero Gutiérrez

Cabo San Lucas.- Sergio Lozoya, presidente de colonos del fraccionamiento Chula Vista, manifestó su molestia ante la publicación hecha en redes sociales por parte del director general del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento, Daniel Ayala, quien señaló haber tenido una reunión con vecinos del desarrollo cuando no fue así, refiriendo ser una vil mentira; los invasores que están del otro lado del canal robando la luz, agua y la tierra fueron convocados y atendidos por el funcionario y por el regidor Jorge López.

Indicó que las más de un mil familias asentadas en la zona fraccionada pagan los impuestos del lugar donde viven para contar con los servicios básicos y sin embargo carecen de éstos, como el abasto de agua potable y la correcta conducción de aguas negras por el drenaje, debido a que éste se encuentra tapado y no ha sido saneado.

Añadió que el haber colocado una carpa en la zona fraccionada para atender a los paracaidistas lo consideran una ‘súper falta de respeto’, “le recuerdo que hay un presidente del fraccionamiento así como un Comité de Participación Ciudadana y de la que Ayala y López no tuvieron la atención de avisar sobre su visita a la colonia; espero que haya sido falta de tacto político o desconocimiento el que no haya tomado en cuenta a estos dos organismos que representan a los vecinos de Chula Vista y no a quienes viven de manera irregular”.

Concluyó solicitando al Director del Oomsapas una cita para que atienda la sentida demanda de los verdaderos afectados y propietarios de las viviendas existentes en el fraccionamiento, “no estamos para que se burlen de nosotros, pues autoridades vinieron a prometer a los irregulares tierra y agua potable cuando a nosotros ni caso nos hacen”.