Inician los play off del softbol mixto en San José del Cabo

Avanzaron los seis primeros lugares generales, ahora serán series a ganar dos de tres, empezando este sábado.

Los Cabos.- Este fin de semana arrancan la fase de play off del softbol mixto en San José del Cabo con tres atractivos duelos, esto en la comunidad de La Playa.

Carlos “Chinito” Lucero, coordinador de la Liga de Softbol Mixto informó que concluyó la fase regular y están avanzando solo los seis primeros equipos de la tabla:

1- Rockies

2- Choyeros

3-Cardenales

4-Cañeros

5-Marlins

6-Pelagic.

En base a ese orden, iniciarán las series de play off que serán a ganar dos de tres juegos, empezando este sábado con los duelos:

3:00pm Cardenales vs Cañeros

4:30pm Choyeros vs Marlins

6:00pm Rockies vs Pelagic.

El propio Carlos “Chinito” Lucero informó que al concluir la fase regular, se tiene ya a lo más destacado de la temporada:

Campeón bateador: Eduardo Rochín – Choyeros

Campeona bateadora (tricampeona) Deniss Marrón- Rockies

Campeón de picheo (bicampeón) Jorge Ramírez – Rockies

Campeón jonronero (bicampeón) Cesar Taracena -Rockies.

Este sábado se estará cantando el play ball de los play off del softbol mixto josefino, e inicia la pelea por el título de campeón.