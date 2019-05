Iniciará Canirac en BCS campaña de difusión antes de aplicación de la iniciativa Desplastifícate, afirmó Giammarco Vela

Leticia Hernández Vera

San José del Cabo.- El presidente de Canirac en Baja California Sur, Giammarco Vela, afirmó que ya está listo el sector restaurantero para dar cumplimiento a la iniciativa que prohíbe el uso de popotes, bolsas de plástico y contenedores de unisel y que la norma de operación deberá estar concluida y aprobada antes del 20 de agosto.

Indicó que cada negocio tiene características y logísticas diferentes, en los hoteles manejan muchos desechables a diferencia de los restaurantes, por lo que cada Cámara se organizará de manera diferente en el cumplimiento de dicha ley.

Los restauranteros están informados ya empezaron con el tema de los popotes, ya saben que esta iniciativa va a entrar en vigor en agosto y se tienen que acoplar lo más pronto posible.

También citó que previo a la fecha de aplicación de la ley se realizará una campaña de información.

“Están bien informados los asociados, pero antes de agosto llevarán a cabo una campaña informativa, en estos momentos están recabando toda la información respecto a lo que se hace actualmente con los plásticos en los restaurantes, algunas estadísticas, una asociación se encargará de hacer un estudio completo y entregarlo al Gobierno para que se tomen decisiones importantes para el futuro de Baja California Sur”, expuso.

Explicó que se lleva importante avance en el tema de la norma, ya sostuvieron varias reuniones para elaborar la norma que tendrá que emitir el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo y después bajar al Municipio, antes de agosto debe estar lista para aplicar estas nuevas disposiciones.

“La ley marca que aplican en agosto estas nuevas disposiciones, la norma de actuación que se está elaborando con la participación de la Secretaría de Turismo, Cámaras, municipios, la autoridad va a tener que monitorear y sancionar los que no cumplan, aún no está terminada, faltan algunos detalles de cómo se aplicará la ley, es posible que en agosto empiecen con el no uso de popotes, después en octubre sigan con las bolsas de plástico y concluir con el no uso del unisel, se está evaluando cómo empe- zará a aplicarse”, concluyó.