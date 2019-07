Inseguridad, salud y economía no se corrigen con discursos: CMD

A propósito de la celebración del triunfo de AMLO, el Gobernador sentenció: los datos de la realidad alertan, menos celebración y más reflexión. Urge meter primera y acelerar. Nadie puede solo. Se requiere a todos

Claudia Avilés

La Paz. – A un año de las elecciones presidenciales y del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Carlos Mendoza Davis, expresó que la “inseguridad, la salud y la economía no se corrigen con buenas intenciones, discursos o decretos”.

A través de twitter, el mandatario estatal marcó su postura ante la celebración a la que convocó el Presidente de la República. “La ponderación y la objetividad se echan de menos”, dijo en un primer término Mendoza Davis. “La inseguridad, la salud y la economía no se corrigen con buenas intenciones, discursos o decretos.

El país necesita distribuir bienestar para lo cual hay que crecer y generar empleo bien remunerado”, abundó el mandatario estatal. Este mensaje hizo alusión a los festejos que encabezó Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México con militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y demás partidos afines a la cuarta transformación.

En ese tenor, después de lo que dijo, Mendoza Davis terminó con la frase: “Entonces festejaremos”, dejando ver que, luego de atender estos temas que aquejan a la sociedad, ya se puede festejar.

Dicho mensaje no es el primero que da el Gobernador del Estado al respecto tras cumplirse el año de las elecciones. También, expresó días atrás: “A un año de la elección, los mexicanos no discutimos si México debe o no cambiar, sino hacia dónde hacerlo. Debemos cambiar para mejorar”.

Asimismo, sentenció el Gobernador emanado de Acción Nacional (PAN), que “los datos de la realidad alertan: menos celebración y más reflexión. Urge meter primera y acelerar. Nadie puede solo. Se requiere a todos”.