Instalan señalizadores de velocidad electrónicos en el corredor turístico de SJC por parte de la SCT: Gilberto Lira Garcés

Esperan que los señalamientos puedan contribuir para la disminución de accidentes en la carretera Transpeninsular

Jorge Mendoza Ruiz

San José del Cabo.- El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles sección Los Cabos, Gilberto Lira Garcés manifestó que están llevado a cabo acciones en el Corredor Turístico de esta cabecera municipal con la instalación de señalamientos de velocidad electrónicos, que indican la velocidad en la que los automóviles pueden transitar por dicha zona, estos trabajos se han contemplado en el plan de mantenimiento y señalización horizontal y vertical de la carretera Transpeninsular por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para este 2019.

“De hecho se tiene previsto lo que son los señalizadores de cada lado de la carretera Transpeninsular, es así que se estarán instalando los señalizadores de velocidad y es lo que se tiene previsto en el Corredor Turístico para este 2019, lo que ayudará a que los conductores tomen conciencia de la velocidad en la que van manejando y se espera que no se rebasen los límites en dicha zona”.

Lira Garcés indicó que se espera que los conductores de esta ciudad respeten las señalizaciones electrónicas que se están instalando y no rebasen los límites de velocidad, ya que los diferentes trabajos que se están llevando a cabo en la carretera Transpeninsular son con el objetivo que los ciudadanos sean más conscientes y no se tengan más accidentes lamentables.

El Presidente del Colegio de Ingeniero, expresó que se puede poner toda la señalización correspondiente en la carretera federal de forma ordenada pero es lamentable que no se tenga ningún resultado, si es que los ciudadanos no toman conciencia y los respeten, ya que es lamentable que se siguen produciendo diferentes tipos de accidentes porque no son respetados los límites de velocidad a causa que no se tiene una educación vial adecuada.