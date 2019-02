Kourtney Kardashian de fin de semana en Los Cabos

Tribuna Digital

Cabo San Lucas.- La afamada Kourtney Kardashian del programa de televisión estadounidense keeping up with the kardashians se encuentra vacacionando en Cabo San Lucas.

La personalidad compartió desde su perfil de Instagram @kourtneykardash una foto posando en bikini la cual encendió las redes sociales. Al pie de la foto comenta “Un poco de Cabo estaría bien”.

Little Cabo would be nice ☀️ Una publicación compartida de Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) el 16 Feb, 2019 a las 10:15 PST

Los comentarios positivos de sus fans sobre su físico no se hicieron esperar, pues aseguran que la hermana mayor del clan Kardashian luce una figura muy atlética y sensual, la imagen acumula hasta este momento 1.370.296 likes y 5.900 comentarios.

El perfil de Kourtney poseé más de 73 millones de seguidores.