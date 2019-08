La Secretaría a Federal de Turismo no nos entiende, no escucha, aseveró titular de COMIR en cierre del XXVI Congreso Nacional de la Industria de Reuniones

San José del Cabo.- “Está muy claro que la Secretaría de Turismo Federal no nos entiende, no nos escucha y no sabe que no entiende”, aseveró Jaime Salazar director del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones en el marco del cierre del XXVI Congreso Nacional de la Industria de Reuniones donde asistieron 500 líderes de la industria y 48 invitados especiales.

“Es un hecho que la nueva Secretaría de Turismo a cargo de Miguel Torruco tiene una agenda muy abultada de agendas, tiene algunos proyectos en dónde han desmontado algunas viejas formas de hacer las cosas y están creando las nuevas y eso toma tiempo, irremediablemente, en este tiempo y programas, nosotros hemos insistido que la industria de reuniones es mucho más potente que otro tipo de turismo, pues derrama 95% más de recursos a los destinos que visita y lo hace de manera más transversal que lo que hace el turismo de esparcimiento, así que eso es a lo que me refiero que no nos entienden y nos nos escuchan, porque tienen un plan establecido y como todo plan establecido tienen una directriz que están siguiendo”.

Además, aseguró el titular de COMIR, Jaime Salazar, que no es estar tomando posiciones políticas o golpeteo contra la autoridad, sino trabajar con lo que tienen.

En dicho evento revelaron que la edición del próximo congreso se estará llevando a cabo en Saltillo Coahuila en 2020.

De igual forma, entregaron un reconocimiento a todos sus patrocinadores que hicieron posible este XXVI Congreso en Los Cabos.