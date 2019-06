Los Cabos se llena con lo mejor del cine Francés con el ciclo “Francia en foco”

Cabo San Lucas.- A través del Instituto de la Cultura y las artes de Los Cabos y Cinema Vagabundo, Invita al ciclo Francia en Foco, un mosaico fílmico que ofrece una selección de siete películas destacadas del cine francés contemporáneo en las que el público encontrará tanto comedias como dramas.

Ciclo organizado por la Cineteca Nacional a Través del Circuito Cineteca y con la colaboración de la Embajada de Francia en México, que se llevara a cabo del 24 al 29 de junio de 2019 en la sala de cine del Pabellón Cultural de la República en Cabo San Lucas, así como en las plazas públicas Amelia Wilkes y Antonio Mijares.

Este recorrido por la cinematografía francesa actual incluye filmes protagonizados por grandes actores del cine galo como Una razón brillante, con un reparto encabezado por Daniel Auteuil, quien encama a un profesor autoritario y exigente que cambiará su carácter con llegada de una nueva alumna.

Así mismo, destaca la fábula familiar Bécassine!, acerca de una niñera muy particular; la comedia romántica Rosalie Blum; Compte tes Blessures, un drama familiar ganador de numerosos reconocimientos a nivel internacional, en particular por la gran interpretación de su protagonista, el actor Kevin Azaïs; El competidor, acerca del caso de Jerôme Kerviel quien orquestó el mayor fraude en la historia; Kiss and Cry, retrato de la presión, la envidia y los deseos en la adolescencia, y El atelier, una radiografía sobre la violencia, la discriminación y las desigualdades sociales.

Una oportunidad única de descubrir las miradas cultura y narrativa audiovisual de las nuevas propuestas del cine francés de hoy.

Pabellón Cultural 8:00 pm

Lunes 24: L´ATELIER

Martes 25: L´Ooutsider

Miércoles 26: Compte tes blessures

Jueves 27: Rosalie Blum

Viernes 28: Le brio

Plaza Amelia Wilkes

9:00 pm

Viernes 28: Kiss and Cry

Plaza Antonino Mijares

9:00 pm

Sábado 29: Bécassine!