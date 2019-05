Lote hotelero que proyecta Puerto Los Cabos no impacta al estero josefino: Eduardo Sánchez Navarro

El Presidente del Grupo Questro afirmó que este proyecto estará a más de 500 metros del bordo de protección de la reserva natural, lo que hay es una falta de información y si ambientalistas tienen dudas pueden consultar a las autoridades municipales

Leticia Hernández Vera

San José del Cabo.- Ante la serie de cuestionamientos sobre el proyecto turístico que pretende construir Puerto Los Cabos, el presidente del Grupo Questro, Eduardo Sánchez Navarro Redo puntualizó que hay una falta de información y que el lote hotelero al que se refieren no generará impacto que aseguran grupos ambientalistas locales.

“Ha habido falta de información, se dice que el lote hotelero donde pretendemos hacer un hotel está en el estero, es un desconocimiento; el lote hotelero al que se refieren está a más de 500 metros del bordo de protección del estero y a casi un kilómetro de la salida del agua del estero y si uno voltea para el otro lado, hacia la zona de San José del Cabo hay dos o tres hoteles que están más cerca del estero que nosotros, ahí hay una desinformación”, recalcó.

Además puntualizó que el lote hotelero no está en zona de restricción, y es más, abundó, de por medio hay toda una zona de jardines escultóricos y ahí en los jardines no hay humedales ni nada de eso, subrayó. “Considero que es importante saber la verdad; nuestro equipo ya se juntó con la autoridad municipal, inclusive hicieron una visita a la zona y vieron que todo está en orden, así es que yo creo que debe decirse la verdad de las cosas y no tratar de generar estas noticias falsas que no ayudan a nada. El proyecto que se está manejando es un proyecto de un hotel para convenciones y grupos que va a ser muy positivo para Los Cabos y hablar mal de los proyectos sin base no ayuda a nadie”, acotó el inversionista.

Dijo que quienes tengan algunas dudas acudan con la autoridad, porque esos comentarios para nada contribuyen al destino ni al bienestar de la zona y también consideró una desinformación el que se diga que el grupo tiene algo que ver con el tema de los peces muertos en el estero.

“Nosotros no tenemos nada que ver en el tema de la contaminación del estero y muerte de peces, desde luego debe estar contribuyendo, sin ser un especialista, la descarga de aguas negras o aguas con un tratamiento no completo a la zona del estero; se ha dicho mucho de Fonatur, también hay que reconocer que a la planta de Fonatur le llegan mucho más aguas que las que tiene capacidad y eso trae como consecuencia que las aguas no salgan tratadas en las condiciones óptimas y cuando salen hacia el arroyo evidentemente contaminan y por eso los malos olores”, concluyó.