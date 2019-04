Mario Bautista convive con pequeños enfermos de cáncer

México, 30 Abr (Notimex).- El influencer Mario Bautista, quien celebró el Día del Niño con pequeños que luchan contra el cáncer, considera que hacer labor social ubica a las personas en la realidad y da la oportunidad de valorar las cosas.

En entrevista, dijo a Notimex que la convivencia con estos niños a quienes calificó como guerreros o superhéroes y ejemplo de fuerza, resistencia y amor a la vida, “son motivo suficiente para cambiarle el rostro al reggaetón y darle uno más profundo y humano, y dejar a un lado su sentido de fiesta y banalidad”.

Recordó que en 2017 en una convivencia con algunas seguidoras y fanáticos, una niña lo abrazó y le dijo que lo amaba, “pero al sentir su abrazo, su mamá se me acercó y me dijo: trátamela bien, porque su padre recientemente falleció, y eso me motivó a escribir la canción Te amaré, dedicada a esa niña y a todos los que han perdido a un ser amado.

“Hay que estar conscientes de lo que estamos haciendo como personas públicas, reflexionar por qué y para qué se hacen las cosas y no solo cantar por cantar, sino retribuir al público lo que nos va dando”, agregó durante la convivencia en Fundación La Magia de un Deseo.

Dijo que por eso en esta ocasión compartió algo de sí mismo con niños que luchan contra el cáncer. “Claro que no aguanté el llanto de ver tanta fortaleza de esos pequeños, fue una experiencia impactante, que me hace valorar la vida y que me obliga a sumar y ofrecer momentos inolvidables a chicos que desean vivir”.

Recordó que hace unos días realizó otra labor social, que también lo aterrizó a la realidad y junto con algunos clubes de fans emprendió una campaña de limpieza en Acueducto de Guadalupe, para recoger basura.

“Logramos recolectar 2.5 toneladas de desperdicios y dejamos limpios los arcos que datan de 1846; estos momentos me dan sentido de vida, porque la fama causa ceguera”.

Tras señalar que dio algunos obsequios a los niños, Mario Bautista dijo que “los sueños que tiene estos niños nos demuestra que hay que volver a recordar nuestros deseos infantiles, a través de los sueños de quien lucha por su vida y yo siempre espere el 30 de abril para festejar y compartir mis sueños con mis amigos”, finalizó.