Más de mil 500 mujeres atendidas con mastografías en Los Cabos

Los Cabos BCS., 14 jul (Gobierno Municipal). – Cumpliendo uno de los compromisos por el bienestar de las familias de Los Cabos, se han realizado más de mil 500 mastografías, como parte de los servicios que se ofrecen en la Caravana de Salud, a través de las Unidades Médicas Móviles.

“Dichas mastografías son un estudio moderno y único en su tipo en el estado, por lo cual es de suma importancia”, aseguró el director municipal de Salud Adán Monroy Justo, quien notificó que en una atención integral se entregan a corto plazo los resultados, los cuales son interpretados por médicos de manera gratuita, dándole el tratamiento y seguimiento pertinente.

A la fecha, se han entregado más de 600 resultados de manera directa, acompañados de la consulta con el médico y la asesoría en caso de requerir otro estudio o ser canalizadas a otras instituciones del sector salud, “si es importante que las mujeres se acerquen, que aprovechen esta parte, porque además de ser gratuito no causa dolor; se puede realizar en jovencitas de 15 años en adelante, mujeres embarazadas o amamantando. Estamos entregando además los resultados y dando un seguimiento,” explicó el servidor.

Monroy Justo, puntualizó que a toda mujer que ha salido con algún resultado no favorable, se le ha dado el seguimiento y trámite; tal es el caso de una paciente que se refirió a la Jurisdicción #04 para que se enviara al Hospital de Oncología para su atención con especialistas.

Tras recibir sus resultados, la señora Patricia Ceseña expresó que, la respuesta fue muy rápida, la atención fue muy buena y personalizada, y se le dio una explicación detallada y puntual por parte del médico, “me asusté un poco porque fue muy rápida la respuesta, muy temprano el resultado, nos tenían acostumbrados a que después de dos, tres o cuatro meses nos daban los resultados. Nos están hablando personalmente; me atendieron, me explicaron, me maravilla la atención, muchas gracias”.

Para finalizar el titular de Salud en Los Cabos, hace un llamado a la ciudadanía para que continúen participando, acercándose a los servicios que se proporcionan en su beneficio y por una comunidad más saludable. Podrán encontrar información de este y otros programas en la página de Facebook: Dirección Municipal de Salud, o bien acudiendo a las instalaciones, ubicadas en San José del Cabo, Margarita Maza de Juárez, edificio Macapule, locales 1,2 y 3, colonia Centro, a un costado de DIF, teléfono: 1467610.