Messi, Gabriel Jesús y Luis Suárez, grandes atractivos de la Copa América

La primera ausencia de México en la Copa América desde su debut en 1993 será un hecho en la edición en camino, una que se disputará del 14 de junio al 7 de julio. En cualquier caso y pese la no presencia de la ‘tri’, existen motivos de importancia para sintonizar Sky México o TyC Sport Internacional en los días de descanso de los chicos de Gerardo Martino en la Copa Oro. El espectáculo sobre el tapiz verde parece más que garantizado con Leo Messi (Argentina), Gabriel Jesús (Brasil) y Luis Suárez (Uruguay) liderando el reparto de estrellas.



Debut con final



MEXICO VS ARGENTINA FINAL COPA AMERICA 1993



La Copa América arrancará en su XLVI capítulo con mucho qué ofrecer al espectador neutral. Será el papel que adopte el aficionado mexicano ante la primera no presencia de su selección desde aquel histórico estreno en 1993. Los que peinan canas recordarán con nostalgia aquella participación que estuvo cerca de cumplir el guion ideado por todo mexicano en su cabeza. Los internacionales mexicanos pasaron una a una todas las rondas y alcanzaron la última, dejando en el camino a Perú y Ecuador, país anfitrión, hasta toparse con Argentina y palpar el trofeo. No obstante, el último partido no pudo empezar peor, con un gol inicial de Gabriel Batistuta al que respondió casi de manera automática Benjamín Galindo, desde 2018 en el cuerpo técnico de San Earthquakes, para alentar un sueño que se tornó en pesadilla. Y es que Gabriel Batistuta apareció por segunda vez y llevó a Argentina a la, hasta ahora, última victoria de su nación en la competición. Desde entonces, México había competido de manera ininterrumpida hasta 2016, y no se descarta que retorne como selección invitada en 2020. La ausencia, en este 2019, tiene un argumento plenamente deportivo. Esta Copa América coincide en tiempo y espacio con la Copa Oro, torneo al que a México le corresponde jugar en su condición de miembro de la Concacaf.



Estrellas indiscutibles del torneo

Copa America Brasil 2019 – Official Trailer [HD]



Será, en cualquier caso, una buena oportunidad para que las nuevas generaciones ganen experiencia internacional antes de encarar el reto de la Copa América por undécima vez. Aquí la lista íntegra publicada por la Federación Mexicana de Futbol Asociación para la Copa Oro. En la distancia, habrá tiempo para analizar rivales potenciales de cara a 2020. Los favoritos serán los de siempre: Argentina, Brasil y Uruguay, sin descartar a Chile. Y los cracks están más que identificados. Messi es la cabeza del cartel, junto a otro veterano como Luis Suárez y Gabriel Jesús. Los tres lideran, de hecho, las apuestas, a fecha de 7 de junio, para acabar como máximo goleador en los pronósticos de Betway. La pole es para Messi que figura en esta clasificación con una cuota de 4.00, mientras que Suárez y Gabriel Jesús comparten la segunda plaza con otra de 8.00. En un espacio intermedio había un hueco reservado para Neymar, pero una inoportuna lesión le ha dejado fuera de los planes de Tite en el último momento.



Otros jugadores a seguir

Más allá de los jugadores consagrados, la Copa América se presenta siempre como un escaparate idílico para que las nuevas promesas de Sudamérica se den a conocer a ojos de las principales potencias europeas. En este sentido, habrá varios nombres a seguir. En las filas de Uruguay, Maxi Gómez puede estar ante su oportunidad de reivindicarse después de una temporada discreta en el Celta de Vigo. Juanfran García, ex del Celta y ahora miembro del Aston Villa, reconoció en declaraciones al diario MARCA que le ve en condiciones de dar el salto a la Premier League. No será el único al que vigilen los ojeadores de cerca. Entre las promesas cabría incluir también a Lautaro Martínez (Argentina), Luis Haquin (Bolivia), Lucas Paquetá (Brasil), Jhon Lucumí (Colombia) y Santiago Arzamendia (Paraguay). El torneo pondrá a cada uno en su sitio y dictaminará quiénes están preparados para tomar un vuelo rumbo al viejo continente o tal vez a la Liga MX.

En resumidas cuentas, la afición centrará su atención en la Copa Oro, pero sobran motivos para conectar con la señal de Sky México o TyC Sport y seguir a los participantes en la Copa América. Aun sin Neymar, quedan muchos cracks en el reparto y, sobre todo, mucho talento por descubrir. Será, además, una buena forma de analizar el estado de forma de las selecciones que serán rivales de México en 2020 en la Copa América, una edición para la que se cuenta con su presencia.