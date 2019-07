Mind or Heart, which one dominates emotional intelligence? By Gutemberg Dos Santos

Many times those who have the best jobs or have triumphed in business, are not

precisely those who obtained better average in school, nor are those with high levels

of study

“Our decisions are influenced to a greater or lesser

degree by our emotions”.

Gutemberg Dos Santos is a promoter of the crypto economy and a specialist in

personal development. He currently shares his vision of entrepreneurship and

leadership with entrepreneurs, focusing on people developing their own formula of

success. This time, we wanted to address Emotional Intelligence and the importance

of developing it to make our way in life. Gutemberg Dos Santos explained “The skills

and abilities necessary to succeed in life go beyond the use of logic and rationality.

In the end our decisions are influenced to a greater or lesser degree by our

emotions. ”

Companies in the process of selecting their staff are focusing on prioritizing

people who have the ability to self-motivate and the ability to avoid conflicts.

The foregoing is explained by Gutenberg Dos Santos as follows:

“Companies look for individuals who know how to communicate assertively

with their colleagues, as well as interact and know how to work as a team. But

leaving aside the current work demands, at this time there are schools that

focus on forming children with emotional intelligence because of the degree of

importance it has to positively influence the development of cognitive

intelligence and success in different areas of life, not only in the workplace.

Current scenarios require the presence of people who know how to deal with

stress and avoid falling into frustration because they lack the skills to help

them solve problems in crisis situations

The nature of Emotional Intelligence is still a field to be explored, but in itself,

establishes its existence by observing how to act in certain conditions and in what

way that leads us to obtain advantages or disadvantages in a situation. Quoting the

words of Gutemberg Dos Santos:

“In the case of entrepreneurs, undoubtedly, they are the ones that must

develop this capacity to a greater degree, since they are exposed daily to

suffer inconveniences to maintain balance, inside and outside their business,

between their work team, their suppliers and their customers.”

On the other hand, entrepreneurs are people who deal with their economic stability

because it depends entirely on them. They are responsible for sustaining the income

of their work team and in the same way to keep them motivated for better

performance and personal stability.

“We must be clear that we cannot always choose

our circumstances, but we can choose how to

respond to them”.

Gutemberg Dos Santos talks on the habit of optimism as a key in Emotional

Intelligence. It is necessary to have a positive attitude first of all, to know how to take

advantage of what may seem to be a problem. We must be clear that we cannot

always choose our circumstances, but we can choose how to respond to them.

In conclusion, the businessman shared a famous phrase of the German poet

Rilke, “turn your wall into a step”. In the words of Gutemberg: “To achieve this, we

must learn how to recognize the emotions that inhabit us and know how to work with

them to get the best out of them, and this is called Emotional Intelligence”.

Mente o Corazón ¿Quién domina la inteligencia emocional?, Gutemberg Dos Santos

Muchas veces los que tienen los mejores empleos o han triunfado en la carrera de

los negocios, no son precisamente los que obtuvieron mejor promedio en la

escuela, ni son los que tienen altos grados de estudio.

“Nuestras decisiones son influenciadas en mayor o

menor grado por nuestras emociones”.

Gutemberg Dos Santos es un promotor de la cripto economía y especialista en

desarrollo personal. Actualmente comparte su visión de emprendimiento y liderazgo

a empresarios y emprendedores, enfocándose en que las personas desarrollen su

propia fórmula de éxito. En esta ocasión quisimos abordar el tema de Inteligencia

Emocional y la importancia que conlleva desarrollarla para abrirnos paso en la vida.

Gutemberg Dos Santos explicó “Las capacidades y habilidades necesarias para

tener éxito en la vida van más allá del uso de la lógica y la racionalidad. Al final

nuestras decisiones son influenciadas en mayor o menor grado por nuestras

emociones”.

Las empresas en el proceso de selección de su personal se están centrando

en dar prioridad a las personas que tengan la habilidad para automotivarse y la

capacidad para evitar conflictos.

Lo anterior lo explica Gutemberg Dos Santos de la siguiente manera:

“Las empresas buscan individuos que sepan comunicarse de forma asertiva

con sus compañeros, además de interactuar y saber trabajar en equipo. Pero

dejando de lado las exigencias laborales actuales, en este momento hay

escuelas que se enfocan en formar niños con inteligencia emocional por el

grado de importancia que tiene para influir positivamente en el desarrollo de

la inteligencia cognitiva y el éxito en los diferentes ámbitos de la vida, no sólo

en lo laboral. Los escenarios actuales exigen la presencia de personas que

sepan lidiar con el estrés y eviten caer en la frustración por carecer de

capacidades que los ayuden a resolver problemas en situaciones de crisis”

La naturaleza de lo que es la Inteligencia Emocional sigue siendo un terreno que

queda mucho por explorar, pero en si, establece su existencia observando cómo se

actúa en condiciones determinadas y de qué manera eso nos lleva a obtener

ventajas o desventajas en una situación. Citando las palabras de Gutemberg Dos

Santos:

“En el caso de los emprendedores sin duda son los que deben desarrollar en

mayor grado esta capacidad, puesto que a diario están expuestos a sufrir

inconvenientes para mantener el equilibrio, dentro y fuera de su negocio,

entre su equipo de trabajo, sus proveedores y sus clientes.”

Por otro lado un emprendedor son personas que lidian con su estabilidad económica

porque ésta depende totalmente de ellos. Son responsables de sostener los

ingresos de su equipo de trabajo y de igual manera de mantenerlos motivados para

un mejor rendimiento y estabilidad personal.

“Hay que tener claro que no siempre podemos

elegir nuestras circunstancias pero sí podemos

elegir cómo responder ante ellas”.

Gutemberg Dos Santos habla del hábito del optimismo como clave en la inteligencia

Emocional. Es necesario tener una actitud positiva ante todo, saber sacar ventaja de

lo que puede parecer problema. Hay que tener claro que no siempre podemos elegir

nuestras circunstancias pero sí podemos elegir cómo responder ante ellas.

A manera de conclusión el empresario nos compartió una frase célebre del

poeta alemán Rilke, “convierte tu muro en un peldaño”. En palabras de Gutemberg

“Para conseguirlo debemos aprender a reconocer las emociones que nos habitan y

saber trabajarlas para sacarles el mejor provecho, y esto le llamo Inteligencia

emocional”.

