Ni violentamos la ley ni están nuestros proyectos turísticos dentro de la reserva del estero josefino: Grupo Questro

Así lo plantearon en conferencia de prensa Alberto Villada, director de Puerto Los Cabos; Alfonso Pasquel, director general del Grupo Questro y la abogada Adela Callejas, tras negar ser los responsables de la apertura de la bocana del estero, del deterioro ambiental de la reserva y que el nuevo proyecto se encuentra a 1 kilómetro del área natural. Solicitaron derecho de audiencia a la Alcaldesa, Síndico y regidores para exponer su proyecto antes de tomar otras medidas en Cabildo

Leticia Hernández Vera

San José del Cabo.- En conferencia de prensa, directivos del Grupo Questro y Puerto Los Cabos dejaron en claro que no son los responsables del estado actual del estero josefino, incluso aseveraron que son ellos los principales convencidos de que la reserva es invaluable y la urgente necesidad de emprender acciones conjuntas entre la sociedad, iniciativa privada y los tres niveles de Gobierno para su rescate y conservación.

Presidieron la rueda de prensa, el director general del Grupo Questro, Alfondo Pasquel, el director de Puerto Los Cabos, Alberto Villada y la abogada Adela Callejas, quienes hicieron algunas precisiones, luego de que en las últimas semanas se ha difundido información a través de diversos medios de comunicación en torno al estado en que se encuentra el Estero de San José del Cabo e incluso han señalado como presunto responsable al desarrollo Puerto Los Cabos.

En primer lugar, puntualizaron que su preocupación es legítima sencillamente porque debido a su colindancia con el estero son los más afectados de lo que suceda en él.

Recalcaron que de acuerdo a un estudio de la UABCS, la contaminación del estero ha sido por décadas ocasionadas por las aguas mal tratadas de las plantas de tratamiento, de las descargas clandestinas ubicadas a lo largo del arroyo San José, así como los desechos sólidos que se depositan agua arriba; otro de los factores que ha influido en la afectación al estero es el azolvamiento derivado de los fenómenos meteorológicos como fueron las lluvias extraordinarias de 1993, el huracán “Henriette” en 1995, “Isis” en 1998, “Juliette” en el 2001, así como “John” en el 2006.

En cuanto a los señalamientos que Puerto Los Cabos a abierto la bocana para secar el estero, “manifestamos enfáticamente que Puerto Los Cabos no es responsable de la apertura de la bocana y apoyan para que la autoridad sancione a quien resulte responsable de esta acción”, acotó Alberto Villada.

Asimismo indicaron que el nuevo proyecto hotelero que se pretende desarrollar se encuentra ubicado a 1 kilómetro del mismo centro del estero. Reiterando que tanto el hotel en la marina, la marina misma, campos de golf y demás áreas que conforman el proyecto Puerto Los Cabos se encuentran fuera del área de reserva estatal, adicionalmente a ello el Plan Maestro de Puerto Los Cabos debidamente autorizado por autoridades estatales, municipales y federales en el ámbito ambiental, considera una área de amortiguamiento del estero y el proyecto del desarrollo, la cual contempla un parque ecológico y escultórico, así como un vivero de cactáceas debidamente registrado como UMA que no tiene impacto alguno al ecosistema.

De ese proyecto a desarrollar, informaron que será de gran relevancia para el destino, ya que se trata de la firma más importante de turismo de convenciones por lo que detonará dicho segmento en el destino, además generará 2 500 empleos directos y traerá cerca de 300 mil turistas al año.

Respecto de los trabajos que han sido difundidos sobre el área, abundaron: “no se trata de un desmonte, sino de la implementación del programa de rescate de flora a que están obligados en cumplimiento de sus autorizaciones ambientales”. En otro tema, dejaron en claro que quieren ser parte de la solución de lo que pasa con el estero josefino, “nuestro grupo está comprometido con el desarrollo sustentable y la preservación del estero, por lo que solicitamos que sean instituciones imparciales y confiables en materia ambiental quienes lleven a cabo los estudios correspondientes para determinar si nuestro proyecto hotelero afectaría en alguna medida el ecosistema del estero”.

Hicieron público su compromiso ante la sociedad de Los Cabos y los propios grupos ambientalistas de sumarse a cualquier acción o tarea que se emprenda de la mano de los tres niveles de Gobierno en favor del estero, incluso de manera económica. Como tercer punto señalaron que ha trascendido que algunos regidores proponen se suspendan o cancelen autorizaciones a su proyecto, por lo que aseveraron que es urgente se mantenga el Estado de derecho y que se respeten los derechos adquiridos.

Es por ello que solicitaron a la alcaldesa, Armida Castro Guzmán, al Síndico y a los regidores, sostener una reunión de trabajo con ellos para que puedan explicarles su proyecto a detalle antes de tomar una decisión tan trascendente. “Insistimos, si lo que la Comisión edilicia de Desarrollo Urbano, Planeación, Ecología y Medio Ambiente busca es el rescate y la conservación del estero, les ofrecemos ser partícipes de los trabajos que nos lleven al fin común que es el rescate del área, queremos ser parte de la solución”, plantearon.

“No hemos sido llamados por el Cabildo, no hemos tenido la oportunidad de hacer valer lo que ahorita estamos haciendo a través de esta conferencia de prensa, por lo que independientemente a las acciones legales a las que tenemos derecho para conservar nuestros derechos adquiridos, tendríamos que mandar lecciones de responsabilidad a quienes tomen decisiones de manera equivocada y tendenciosa, es momento de dar ejemplos, no pueden pasar por alto el respeto de los derechos, todos tenemos obligación de contar con nuestras licencias y permisos pero también tenemos el derecho de que sean debidamente cumplidas y respetadas, salvo que existiera una resolución del Poder Judicial, entonces habrían de tener efecto pero hoy no es el caso”, puntualizó la abogada.

Asimismo, dieron respuesta a una serie de interrogantes por parte de los medios de comunicación, señalaron que no tienen ningún permiso para construir un hotel, tienen licencias para caminos y terracerías.

En cuanto a la Manifestación de Impacto Ambiental y si se ingresó a la Semarnat, indicó la abogada Adela Callejas, este proyecto de Puerto Los Cabos viene conceptualmente planteado desde el 98, se obtuvo la primera autorización del impacto ambiental, en ese entonces el proyecto no estaba compuesto con todas las poligonales que hoy se tienen, eran dos fracciones muy importantes que fueron tierras aportadas por Fonatur y Fifonafe, en ese entonces se obtuvo la resolución de impacto ambiental, este desarrollo tiene una solución de impacto a nivel regional por lo tanto dada la competencia fue la Semarnat, oficinas centrales donde se emitió ese primer resolutivo, después vienen otra serie de resolutivos, que al momento de incorporar otra superficie se tuvo que hacer otro impacto ambiental.

Ambos resolutivos fueron a nivel regional, esto significa que se tiene que evaluar toda la zona, no solo un proyecto específico a desarrollar, y esto se hace con la legítima condición de que la evaluación tiene que ser integral, un lote no te hace una evaluación de un ecosistema, sino todas la actividades y construcciones que se van a llevar a cabo en toda esa poligonal, estamos hablando de un proyecto que se integra por aproximadamente 750 hectáreas, viene el resolutivo del 98, otro del 2000, en la medida que se han modificado, actualizado en al Plan Maestro de Desarrollo se han ido haciendo las modificaciones a las resoluciones de impacto ambiental a efecto de ser congruentes la parte urbana con la parte ambiental, da la seguridad que están cumpliendo con la normatividad.

Y en el tema de la modificación que sufrió la reserva del estero en 2011 tuvo como base un estudio llevado a cabo por la Universidad de Baja California Sur, en ese estudio se hace toda la evaluación de los diferentes actores que conllevan a esta problemática.