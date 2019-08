“No como chorizo”, responde AMLO sobre gastos de Presidencia

México, 6 Ago (Notimex).- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó hoy que su gobierno realice gastos exorbitantes, como la supuesta compra de longaniza a 16 mil pesos el kilo que fue difundida el lunes por un senador opositor, y pidió que no se le compare con gobiernos anteriores.

“Ahora sacaron que aquí en Presidencia vamos a comprar chorizos de no sé cuanto dinero. Yo no como chorizo, se los digo con todo respeto”, expresó en su conferencia de prensa matutina.

“Creo que es un alimento muy bueno, extraordinario, pero soy más de la butifarra de allá de Jalpa (Tabasco), y tampoco me gusta la moronga azul, no soy de la moronga azul, no nos confundan”, agregó.

En sus declaraciones a los medios, les pidió “por favor con todo respeto que no nos comparen, eso sí calienta, nos quieren medir con la misma vara” que a gobiernos anteriores.

El lunes el senador Julen Rementeria, del Partido Acción Nacional (PAN), difundió en Twitter un documento sobre los presuntos gastos excesivos de la Presidencia de la República, el cual se hizo viral en redes sociales.

Ante ello, la oficina de Comunicación de la Presidencia desmintió que se hayan erogado esos recursos y señaló que lo publicado por el senador “no corresponde con lo que se ha gastado”.

Presidencia aseguró que el documento citado “es una previsión del gasto elaborado por el gobierno anterior” y está considerado como referencia en el portal oficial de Presidencia.