No hay escuelas nuevas a meses de iniciar ciclo escolar que atienda demanda de alumnos en lista de espera: Alonso

Supervisora de zona del nivel Primaria en Cabo San Lucas dio a conocer que es urgente crear más escuelas del nivel Primaria en el puerto

Ligia Romero Gutiérrez

Cabo San Lucas.- María Elena Alonso, supervisora de zona del nivel Primaria en CSL, dio a conocer que es urgente crear más escuelas del nivel Primaria en el puerto, debido a que se espera una fuerte demanda de matrículas escolares y las autoridades educativas no han hecho nada por edificar más planteles, por lo que asegura que en agosto se las verán negras, refiriendo que los planteles existentes se encuentran sobresaturados.

Añadió que el Gobierno estatal reveló que se construirían 5 escuelas en el municipio pero hasta la fecha no se tiene ningún avance truirían 5 escuelas en el municipio pero hasta la fecha no se tiene ningún avance Bicentenario que los alumnos iniciaron el ciclo escolar en enero y todo por que el Estado no previó la demanda de matrículas, “ya estamos en abril y aún no se ven claras las cosas en cuanto a la creación de más planteles ya que agosto está a la vuelta de la esquina”.

Así mismo indicó que los planteles están al tope de aulas, ya que cada institución debe contar con 18 salones máximo, por lo que deben construirse otros planteles del nivel Primaria, sin embargo hasta ahora no se sabe nada, “en el caso de la primaria de Chula Vista se necesitan construir más salones, sobre todo considerando que varias familias se están asentando de manera irregular, personas que buscarán un lugar para sus hijos.

Concluyó diciendo, a pesar de que supervisores de zona notifican al Estado la necesidad de construir más escuelas, éste no atiende la demanda con tiempo, por lo que en agosto surgen los problemas y los más perjudicados son los alumnos.