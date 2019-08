No hubo exceso de violencia en detención de persona tras infringir la ley: Zamorano

San José del Cabo.- El titular de la dirección general de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, Juan José Zamorano Martínez, considera ante lo sucedido el día lunes, en donde circularon videos en redes sociales donde un elemento de Tránsito Municipal sometía a un ciudadano por infringir la ley, destacó que no hubo exceso de violencia ya que sólo hubo uso de fuerza y existió algún tipo de golpe hacia la persona involucrada, quien fue conducido al Ministerio Público por haber cometido ultrajes a la autoridad.

“A consideración mía que soy el Director General considero que no hay exceso de violencia, hubo un uso de la fuerza acorde a la agresión que el oficial tuvo en el momento en que esta persona se dirige hacia él, le quita o le manotea su herramienta de trabajo que es una cámara de video vigilancia, que el oficial posteriormente somete a la persona y es golpeado por otra persona, yo considero que no hay un exceso en la actuación porque no hubo ningún golpe por parte del oficial, solamente fue someterlo mientras llegaba el apoyo para poderlo conducir ante la autoridad correspondiente, que este caso fue el Ministerio Público por el hecho de haber cometido ultrajes a la autoridad’’.

Zamorano Martínez manifestó que las personas involucradas en el caso fueron presentadas ante el Ministerio Público y dicha instancia determina cual fue la condición de cada persona que participó en el incidente ya que se vio involucrada una persona menor de edad.

Juan José Zamorano Martínez expresó que no es la función de los oficiales del Municipio el hacer el uso de la fuerza inmediata al menos de ser motivados si es que existe una situación que tienen que actuar de dicha manera como se vio en redes sociales, mientras llegaban elementos de apoyo para su traslado a la instancia correspondiente tras sufrir una agresión por parte del ciudadano.

“Si hubo un exceso el Misterio Público como tal lo deberá determinar, los elementos tienen la facultad de hacer cumplir la ley y en el caso que ellos sean objeto de una agresión como este fue el caso, el elemento está actuando ante la ley y protegiendo su integridad”.