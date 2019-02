No puede ser Corredor Turístico escenario de muerte en Los Cabos, accidentes deben parar: Carbajal

Cabo San Lucas.- Juan Carbajal Figueroa, comandante del Cuerpo de Bomberos de CSL, dio a conocer que el Corredor Turístico se está convirtiendo en el principal escenario de accidentes automovilísticos y muerte en Los Cabos, por lo que deben autoridades y ciudadanos tomar conciencia de este problema, incluso hay propuestas para elevar las multas a quienes no respeten los Reglamentos de Tránsito Municipal y Federal, además de transformar ciertas áreas de la cuatro carriles en áreas urbanas al convertir la carretera en un bulevar.

Explicó que el tema ha sido abordado en últimas fechas por asociaciones civiles, autoridades municipales, estatales y federales, reuniones en las que se han presentado buenas propuestas, tanto por representantes de Gobierno y ciudadanía, “propuestas que van desde la modificación de la carretera y transformación de la vía federal a bulevar o avenida, misma que estaría bajo la responsabilidad del Municipio de Los Cabos”.

Destacó que también deben considerarse ciertas zonas del Corredor Turístico como urbanas, en el caso de CSL sería del parque Yenekamú hasta Punta Ballena, mientras que en San José del Cabo sería del Cerro Colorado hasta la flor de Fonatur “esas áreas de la carretera ya se consideran urbanas, incluso la Policía Federal Preventiva ha propuesto que se reduzca la velocidad y colocar aditamentos para que los conductores bajen la velocidad”.

Recalcó que de igual modo dentro de las reuniones se habló de la modificación estructural de la carretera y lo relacionado al comportamiento de los ciudadanos, “la carretera tiene ciertas cuestiones técnicas que pudieran considerarse de riesgo, sin embargo lo que más impacta es la manera de conducir de la mayoría de los automovilistas y choferes, ya que no respetan los reglamentos de Tránsito Municipal y Federal”.

Añadió que incluso autoridades municipales han considerado revisar el Reglamento de Tránsito para elevar el costo de las multas y aplicar sanciones severas a las personas que no respeten las leyes, “podrá modificarse la carretera, pero si no modificamos el comportamiento de conducir de muchos ciudadanos, de nada servirán los cambios en la vía de comunicación si el modo de conducir de la persona no lo cambia”.

Así mismo, dijo que la única forma de reeducar al automovilista es pegándoles en donde más le duele y en este caso el bolsillo, a través de las multas, medidas qué tal vez caucen molestia, sin embargo hay que entender que la carretera se está convirtiendo en el principal escenario de muerte en Los Cabos y eso tiene que terminar, por lo que debe haber una responsabilidad compartida entre autoridad y ciudadano.