“No queremos pensar que la actual administración no le ha dado continuidad a las obras que había”: Celestino Atienzo

El ex regidor panista observó que sobre las presuntas observaciones de la ASF, “vamos a esperar información de lo que se está hablando”

San José del Cabo.-Luego de la información dada a conocer por el tesorero municipal Rigoberto Arce, en torno a la Auditoría Superior de la Federación donde se detectó un quebranto financiero al menos de 80 millones de pesos durante la administración de Arturo de la Rosa, Celestino Atienzo ex regidor de dicho Gobierno, señaló que habría que revisar la situación a la que se están refiriendo, porque había varias obras para ejecutarse y que al llegar esta administración no les dio continuidad.

“Al respecto hay que mencionar que había varias obras para ejecutarse de la administración pasada y que al llegar este Gobierno, ya no les dio continuidad un ejemplo es el propio Teatro de la Ciudad que es el que puedo decir está más visible, pero este tipo de obra a la que hace referencia generada desde la dirección de Desarrollo Social, habría que revisar en qué situación estuvieron en el proceso entrega- recepción, si es que eran obras que se habían iniciado o si estaban en proceso de construcción’’.

Reiteró que se puede tratar de obras que quedaron pendientes, no obstante habrá que revisar la información de la que habla el Tesorero municipal.

‘’Habría que revisar, saber de qué se trata y tener la información que en este momento no la tengo, pero esperemos que no sea de las obras que en algunos casos, ellos por presiones políticas no decidieron darle continuidad, en cuanto al tema de que fuera un tipo de desfalco, sería cuestión de revisar, nosotros llevamos el proceso de entrega- recepción y se entregaron todas las obras que estaban en proceso de construcción’’.

No queremos pensar que esta administración no le ha dado continuidad a las obras, vamos a esperar información de lo que está hablando el Tesorero.