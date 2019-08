No se descartan más apagones en BCS

Claudia Avilés/ CPS Noticias

La Paz. – Existe la posibilidad de que se registren algunos cortes de suministro de energía eléctrica, pero en esta ocasión serán programados, afirmó el secretario general de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo.

Compartió que de acuerdo con la información de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se registrarían apagones en los municipios de La Paz, Los Cabos, Loreto y Comondú, tal y como se dieron el lunes pasado, pero en esta ocasión serán programados.

Destacó que se lanza llamado a la población, con el único fin de que se esté “preparado” ante cualquier contingencia que pudiese registrarse en el estado, sobre todo para quienes tienen enfermos y que tengan necesidad de tener medicamento refrigerado.

En entrevista con una televisora nacional, el funcionario mencionó que esto ayudará a prever y a comunicar a la sociedad para que tomen algunas medidas y para disminuir la exigencia de energía eléctrica en áreas públicas, como son los Gobiernos de los tres niveles.

De la Peña Angulo, dijo que esta situación está generando descontento entre la ciudadanía pues provoca inestabilidad, pues ocasiona pérdidas en negocios, empresas y en la población en general.

Abundó en que la CFE no da a conocer la magnitud de la cantidad o porcentaje de población que vaya a ser afectada y que si bien en los apagones del lunes se habló del 40 por ciento de la población afectada en esta ocasión no se ha anticipado.

Se sumó al llamado del gobernador Carlos Mendoza Davis e hizo un reclamo al director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, para que el Gobierno federal retome el proyecto del cable submarino que interconectará a Baja California Sur con el macizo continental y con la red eléctrica nacional.

“Algo muy importante, que no se nos dijo si van a continuar o no apagones; sin embargo, el día de hoy, se acaba de avisar hace aproximadamente 15 minutos, entre la 1 y 2 de la tarde y hoy precisamente va a haber otro apagón, que ahora sí nos están avisando, a partir de las tres de la tarde, nos están avisando por parte de la gerencia de Comisión Federal de Electricidad aquí en la ciudad de La Paz”, declaró al medio día de este miércoles, pero al cierre de la edición no hubo anuncio ni tampoco interrupción de la energía eléctrica.