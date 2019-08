No se realizará proyecto de cable submarino para BCS: Víctor Castro

Claudia Avilés

La Paz.- Aunque no se cancela oficialmente todavía, el proyecto de cable submarino para interconectar a Baja California Sur al sistema eléctrico nacional no se realizará, declaró Víctor Castro Cosío, delegado de Programas de Desarrollo del Gobierno de la República.

“No se ha desechado nada, pero no se va a poder hacer. No, no está contemplado eso, definitivamente”, se limitó a decir sobre el tema.

Castro Cosío informó que días atrás sostuvo una reunión con el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Barlett.

“Muy interesado, ya sabía, estaba informado de lo que ha venido ocurriendo en Baja California Sur, está muy informado del sistema eléctrico nacional, ya lo maneja con una precisión muy importante, y eso nos da una ventaja porque nos plantea que aquí se tiene que invertir en ampliar la producción de energía eléctrica al igual que Yucatán; en Yucatán van a empezar, continuamos nosotros”.

Castro Cosío espera que los cortes se hagan en menor medida y no se perjudique el desarrollo normal de la productividad, de la vida económica y de la gente, “es un periodo muy duro para que haya cortes de luz y más como el que se dio el lunes pasado, que fue a mediodía”, dijo. “Estamos buscado algunas alternativas”, agregó.