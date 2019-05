“No se requiere adquirir vehículos de lujo, es necesario apegarse a la Ley de Austeridad” Homero González

Esmeralda Ocampo

San José del Cabo.- El diputado Homero González por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aseveró, que es necesario que el Gobierno en sus tres niveles se apegue a la Ley de Austeridad, tal como lo ha venido pregonando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por lo que destacó, es innecesario los autos de lujo así como la adquisición de una flotilla de vehículos que no estén relacionados únicamente con el trabajo; además, se mostró a favor de que a los regidores se les baje el sueldo ya que destacó que incluso hay algunos que ganan más que el mismo Ejecutivo de la nación y asimismo, señaló que en el Congreso del Estado ya se han apegado a esta Ley de Austeridad.

“Es fundamental apegarse a la Ley de Austeridad porque es necesario que el Gobierno así opere, ya que no tenemos recursos de sobra. Los regidores del Cabildo son en proporción, pero si es necesario reducir los salarios en algunas regiones del país, no es privativo, ya que el Presidente hizo referencia en general a las regiones del país, enfocándose en algunos casos específicos que a él le consta que algunos regidores ganan más que el propio Presidente de la República, por lo que en todo momento hay que apegarse a los lineamientos de austeridad”.

Destacó que en el Congreso del Estado ya se han apegado a la Ley de Austeridad de Morena.

En relación a que el Presidente de la República enfatizó en no adquirir una flotilla de vehículos así como automóviles de lujo, coincidió el Diputado con el Ejecutivo federal que tales unidades de lujo no son necesarias.

“En la situación del municipio de Los Cabos, no me consta que haya un pedido de vehículos de lujo y en relación a la camioneta blindada, entiendo que la declinó a este asunto la Presidente Municipal, lo cual lo hicieron bajo recomendación; pero admito, en general que no se requieren vehículos de lujo, ¿para qué? si se requieren deben de ser vehículos pero de trabajo”.

Finalizó destacando que una ley que no se aplica, que sólo existe, “le tumbará el copete” a todos los demás tarde o temprano, pero mientras alguien no demande que se aplique no se puede hacer nada.