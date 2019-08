No tengo planeado modificar mi gabinete, tengo planes de trabajar, asevera la presidente municipal Armida Castro

San José del Cabo.-Con respecto a la declaración que hicieran los regidores Tabita Rodríguez, Belmar Pimentel e Irene Román, de solicitar la salida del director de Desarrollo Urbano, Ernesto Amador, la presidente municipal Armida Castro Guzmán indicó que por el momento no tiene información oficial, sólo lo publicado en los medios de comunicación.

‘’Yo no tengo nada oficial, salvo lo que he visto en los medios de comunicación, si los regidores señalan eso, lo tendrán que hacer con una solicitud en tiempo y forma en base a los lineamientos y reglamentos vigentes, yo te puedo decir, me apego a que si tienen una solicitud de esa magnitud tengan los elementos para sustentarla’’.

Por lo anterior agregó, “por el momento tengo planes de trabajar, para concluir de la mejor manera este primer año, otorgar un informe que gracias al trabajo de la administración y un cabildo hemos podido llegar a buen puerto, arrancamos obra, no tengo planes de hacer cambio en el gabinete ahorita’’, puntualizó.

La presidente municipal viajó ayer jueves a la Ciudad de México para firmar los recursos de Seguridad.