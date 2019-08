Nuestro compromiso es que las familias de Puerto Nuevo estén a salvo: Armida Castro

Los Cabos BCS., 10 Ago (Gobierno de Los Cabos). – La presidente Municipal del Ayuntamiento de Los Cabos, Armida Castro Guzmán, se reunió con vecinos del fraccionamiento Puerto Nuevo en San José del Cabo, luego de que en la pasada sesión de Cabildo, no se obtuvo la mayoría de votos calificada para la aprobación del punto de acuerdo, que presentó con carácter de urgencia, para la construcción de un muro de protección.

En compañía del Subsecretario de Protección Civil en el estado, Carlos Alfredo Godinez, así como integrantes del Cabildo a favor de las obras de contención, la alcaldesa recordó el compromiso de estar con la ciudadanía de Puerto Nuevo y Chula Vista.

“Pedí al Cabildo que viera de urgente resolución el recurso porque no tenemos mucho tiempo, la naturaleza no tiene palabra, no sabemos cuando empiezan las lluvias y tenemos que doblegar esfuerzos para que se lleve a cabo lo que especialistas en el tema han recomendado, para disminuir el daño a las viviendas”, explicó la alcaldesa.

Asimismo, frente a familias de Puerto Nuevo la alcaldesa dejó en claro que, al no ser aprobado el presupuesto, solo se retrasan los trabajos, porque no es la única opción para llevar a buenos términos la obra.

“Se agota un recurso, el de urgente y obvia resolución que no fue aprobado, y seguramente tendremos que recurrir a una sesión de cabildo extraordinaria para definir, -no obstante-, para mi, lo más importante son las vidas humanas; todo importa, pero ahora se trata de solucionar, proteger y asegurar que los ciudadanos estén a salvo”, concluyó.

Para finalizar, la alcaldesa informó que viajará a la ciudad de México, a reunirse con la Comisión Nacional del Agua, -para revisar, dijo-, el avance que se tiene en los acuerdos tomados, así como prever los tiempos de ejecución del proyecto avalado para la construcción; acciones que, sin duda, reafirman el compromiso que la presidente municipal, Armida Castro y el gobierno de Los Cabos asumió desde el inicio de la XIII administración.