Ofrece Javier Duarte delatar a Peña

Abel Barajas

Cd. de México, México (Reforma).- Javier Duarte ofreció a la Fiscalía General de la República (FGR) entregarle pruebas sobre el dinero que desvió desde el Gobierno de Veracruz a la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012.

En julio pasado, el ex gobernador envió una solicitud de criterio de oportunidad a la FGR en la que le pide que la información y evidencias enviadas no sean utilizadas en contra de sus ex colaboradores.

Duarte de Ochoa ofreció declarar en contra de Peña Nieto y sus colaboradores, a quienes también habría entregado dinero para fines electorales.

La Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero no ha sido respondida, pues se encuentra a la espera de que Duarte dé el primer paso y presente las evidencias para valorarlas al igual que su petición.

El PRD denunció en 2012 un presunto financiamiento del gobierno de Javier Duarte a la campaña de Peña Nieto luego de que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) aseguró 25 millones de pesos en efectivo a dos colaboradores de Duarte en el Aeropuerto Internacional de Toluca.

En caso de que la FGR aceptara las pruebas y la petición de Duarte, el veracruzano obtendría inmunidad solo en el caso de que se impute al ex presidente y no tendría ninguna incidencia en el expediente federal por el que fue sentenciado a nueve años de prisión, ni en los dos procesos del fuero común que tiene en curso.