Organismo de agua Potable de tener visión social se ha convertido en financiera: Jesús Flores

Guillermina De la Toba Navarro

San José del Cabo.-Jesús Flores coordinador del sector popular del PRI, se ñaló que el escenario que se está dando dentro del Organismo de Agua Potable, deja ver que es un cambio drástico de lo que había sido la administración por parte del agua potable que era una visión social y hoy se ha convertido en una visión financiera.

Lo anterior tras la declaración de la regidora Berenice Serrato donde señala la venta de agua a pipas particulares por parte del Organismo.

“Definitivamente el escenario que se está dando dentro del Organismo de Agua Potable deja ver que es un cambio drástico de lo había sido la administración por parte del Agua Potable que era un visión social y hoy se ha convertido en una visión financiera, yo creo que ahí radica el me hoyo del asunto y por otro lado tener muy claro lo que señala la regidora de Morena Berenice Serrato, donde señala que se está dando una venta directa a pipas particulares por parte del Organismo de Agua Potable, señalando incluso que se dan los costos sin recibo directamente por la administradora Cecilia Soto, aquí lo interesante es saber qué va a pasar y qué es lo que están llevando a cabo, por lo que tengo conocimiento son alrededor de 10 pipas las que hacen el tandeo, tandeo que se deriva que de los 15 pozos que hay sólo están funcionando13, del cual el 48 por ciento se queda en San José del Cabo el 26 por ciento en el Corredor Turístico y el 25 por ciento llega a Cabo San Lucas en una lenta y muy baja presión”.

Explicó que hay más de 150 pipas comerciales que llevan a cabo el servicio del agua potable en Los Cabos.

“En ese sentido consideró que habría que revisar cada uno de los pozos y cómo se está llevando la extracción y la distribución que con ello, me queda claro que estábamos mejor cuando estábamos peor, porque en las propuestas de campañas que hizo esta Cuarta Transformación, fue que todo sería para mejorar que no se iba a robar ni a traicionar y sobre todo a traicionar y creo que este escenario que se está planteando por una regidora de Morena, donde se está exponiendo una falta administrativa que ralla en la palabra de moda en este nuevo Gobierno que es la corrupción, si esta situación de corrupción en el Organismo se confirma se estaría dando al traste a las banderas antes mencionadas de “No robar, No traicionar y No mentir”.