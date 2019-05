Organismos de control interno investigarán sobre denuncias de regidora Berenice Serrato del manejo del agua en CSL

Guillermina De la Toba Navarro

San José del Cabo.-Sera a través de los organismos de control interno como se lleve la investigación sobre las denuncias de la regidora Berenice Serrato, el Delegado de Cabos San Lucas y el Coordinador del Organismo de Operador Agua potable sobre el manejo del agua en dicha delegación, aseguró la alcaldesa Armida Castro Guzmán tras señalar que no hay nada que esconder en su Gobierno y el actuar, así como las declaraciones de sus funcionarios es su responsabilidad, no hay ley mordaza.

‘’Sobre las declaraciones que hace cada unos de los funcionarios es responsabilidad de cada quien, no hay ley mordaza, yo he solicitado que sean los órganos internos para que hagan un análisis y entreguen una respuesta, yo invito a mis compañeros que si hacemos declaraciones las hagamos de manera responsable, yo he solicitado que sean los órganos internos para que hagan un análisis y entreguen una respuesta’’.

Indicó que ante tal situación ya se trabaja en el mecanismo para llevar el agua de manera gratuita a las colonias.

‘’Se dieron algunas desinformaciones intentábamos poner orden en el traslado del vital líquido, en Cabo San Lucas, nosotros pedimos ayuda a los transportistas, nos fue difícil la semana pasada, este miércoles tuvimos una reunión donde estuvo Transporte, Seguridad Pública, Agua Potable con la intención de pedir a los gremios que nos sigan apoyando y llevando este vital líquido, entendemos que es de urgencia que el órgano tenga en su haber pipas propias, que es lo que ha generado este conflicto, se inició el proceso de licitación con la única intención de que en un plazo no muy largo ser capaces de llevar el vital líquido a las colonias, decirles a los ciudadanos que estamos buscando el mecanismo para llevar el agua de manera gratuita’’.

Dijo que a partir del día de hoy estarán ayudando para hacer el reparto del agua como se venía haciendo ‘’Hay un compromiso de un pago que se generará, son alrededor de 30 a 35 viajes los que se van a estar realizando con pipas de 10 mil litros, el costo será de 800 pesos, donde 700 familias se van a beneficiar’’.