Padres de familia y monitores reconocen a la alcadesa Armida Castro el trabajo que realiza por la inclusión educativa

Los Cabos BCS., 03 Junio (Gobierno de Los Cabos). – Padres de familia, monitoras y monitores agradecieron a la alcaldesa de Los Cabos Armida Castro Guzmán por el apoyo que ha brindado desde el inicio de la presente Administración Municipal, al destacar el aumento de sueldo y el respaldo que se brinda para que las niñas y niños que requieren de asistencia cuenten con un monitor.

Por su parte, la presidente les reconoció a los padres que se unen por el bien de la sociedad, al reafirmar el apoyo a todos aquellos que aún no cuentan con monitores, ya que si el ciudadano se organiza no habrá niños con desventajas; los invitó a ser empáticos con quienes luchan en contra de aquellos que aún no han entendido el tema de la inclusión, el cual para la Xlll Administración es prioridad trabajar día a día.

De igual manera, por parte de la Dirección Municipal de Educación encabezada por Juan Meza García, convocó a las monitoras y monitores del municipio de Los Cabos a capacitarse y así brindar un mejor apoyo a niñas y niños del municipio, por lo cual la Dirección Municipal de Educación apoyará con cursos con la intención de contar con monitores mejor capacitados y así poder aspirar a más oportunidades y recordarles que no se encuentran solos en la lucha por contar con mejores condiciones laborales.

Concluyendo la reunión, invitó a seguir realizando encuentros que buscan el mejoramiento en el ámbito laboral y el bienestar de la niñez que cuentan con la necesidad de una monitora y a visitar las oficinas de la Dirección en la cual serán escuchados y se buscará solución al problema que presentan.