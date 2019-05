Pakistán lanza con éxito misil balístico con capacidad nuclear

Islamabad, 23 May (Notimex).- Pakistán lanzó este jueves con éxito el misil balístico tierra-tierra con capacidad nuclear Shaheen-II, anunció la dirección de relaciones públicas del ejército pakistaní (ISPR, por sus siglas en inglés).

“Se realizó la prueba del lanzamiento del misil tierra-tierra Shaheen-II, capaz de portar ojivas convencionales y nucleares a un alcance de hasta 1.500 kilómetros”, destacó el portavoz de las Fuerzas Armadas, general de división Asif Ghafoor, en su cuenta oficial de Twitter, reportó el diario Dawn.

Ghafoor indicó que el ensayo del misil atiende a las “necesidades estratégicas” de Pakistán en relación al mantenimiento de la estabilidad en la región.

El ensayo del misil, que cayó en mar Arábigo, fue presenciado por ingenieros, científicos, ejecutivos de la comisión de ingeniería Nescom y altos cargos del Comando de Fuerzas Estratégica, destacó el canal de televisión GEO News.

Successful training launch of surface to surface ballistic missile Shaheen-II conducted. Capable of carrying both conventional & nuclear warheads upto a range of 1500 KMs. Shaheen-II fully meets Pak’s strat needs towards maintenance of desired deterrence stability in the region. pic.twitter.com/I9t468wxnq

— Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) May 23, 2019