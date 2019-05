Para Canacintra Los Cabos hay preocupación que reforma laboral afectará la productividad: Ricardo Davis Smith

Leticia Hernández Vera

San José del Cabo.- El dirigente de la Canacintra en Los Cabos, Ricardo Davis Smith, externó su preocupación ante los cambios que se avecinan con la nueva reforma laboral; a nivel nacional hay muchas inquietudes y así lo ha externado el presidente nacional de este organismo empresarial, Enoc Castellanos, quien ha planteado que se espera que efectivamente esto sea para beneficio de los trabajadores y también de los empresarios y que no se aprueben leyes sin análisis profundo solo por la urgencia de la firma del T-Mec.

“Nos preocupa que sean cambios que nos ocasionen posteriores problemas contractuales con nuestros trabajadores, por lo que hemos pedido que haya certidumbre en la nueva ley y que el terreno sea parejo para todos, que estemos en la misma plataforma todos parejos y que pudiéramos tener una buena relación con el trabajador”, planteó.

Tanto trabajadores como empresarios poder estar trabajando de la mejor forma en armonía como se ha venido dando hasta la fecha, si hay algunas diferencias hemos sido competitivos y hemos podido crecer como empresas.

Dijo que hubo mucho apresuramiento al aprobar esta reforma y sin tomar en cuenta las sugerencias del sector obrero ni empresarial, subrayó.

“Estamos en las mismas condiciones el sector obrero y patronal, como que la reforma laboral se hizo por parte del Congreso y no se escucharon las voces suficientes esa es la inconformidad, como que se había venido manejando de acuerdo a intereses del mismo Gobierno”, remarcó.

Reconoció que sí hay preocupación por estas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo.

“Así es, hay preocupación y queremos ver que vaya todo esto dentro del orden, de que no estemos haciendo leyes al vapor, que sean consensuadas con todos los órdenes empresariales y también los trabajadores, somos ambos igualmente importantes para que no decaiga la productividad”, planteó.

No descartó el industrial que el Gobierno federal haya tenido presiones por lo del tratado de libre comercio con México y ojalá y no hayan sacado unas reformas al vapor sin análisis y que llegue a afectar la generación de empleo, aumento a la productividad y no quedar indefensos ante el comercio internacional y dejar de ser competitivos con el mercado de Estados Unidos.