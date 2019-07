Para efectos de desempeñar un puesto público el titular no puede estar ausente: Contralora Municipal

Los Cabos BCS., 01 jul (Gobierno Municipal). – Ante recientes publicaciones en redes sociales, la contralora municipal Xóchitl García Jáuregui aclaró que, a la fecha no existe ninguna renuncia al cargo presentada por su parte; no obstante, reconoció que existen circunstancias familiares que probablemente la obliguen a ausentarse del puesto.

Asimismo, la servidora destacó que para ejecutar de manera eficiente un puesto en una Administración Pública, es necesario estar presente y disponible en todo momento.

“No hay una renuncia como tal, sin embargo, he platicado con la presidenta respecto a un detalle familiar y eso me ocasiona el que posiblemente tenga que ausentarme, y sé que, para efectos de desempeñar el puesto de la contraloría, el titular no puede estar ausente; en esos términos lo he comentado con ella, estoy consciente de esa situación, pero oficialmente no hay nada.”, aseguró García Jáuregui.

Por otra parte, aprovechó su participación para informar a la ciudadanía el estado actual de la construcción del teatro “Miguel Lomelí Ceseña”, la cual se encontraba detenida.

“Llegamos a un acuerdo con los contratistas. Se terminó anticipadamente el contrato de los constructores, y entonces ahora si, el director de Obras Públicas puede continuar con el teatro.”, concluyó la servidora.

De esta manera, el Gobierno Municipal hace hincapié en el compromiso que tiene por trabajar de manera transparente, informando a la ciudadanía de todos los trabajos y gestiones que realiza la actual Administración.