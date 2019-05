Pescadores de La Ribera exigen intervención de Profepa para aclarar el origen de la mancha negra como chapopote que hace días apareció en el área marina: Mario Leal

No se vale, afirmó el presidente de la cooperativa Leal, que se esté generando incertidumbre con información errónea porque las autoridades federales no han acudido a investigar lo que pasa en esta zona del municipio de Los Cabos

Leticia Hernéndez Vera

San José del Cabo. – Pescadores locales de La Ribera externaron su preocupación por los comentarios que se han externado sin ningún fundamento científico acerca de una mancha negra, al parecer de chapopote que se observa en la zona marina, porque eso está generando mucha confusión y se ha llegado a decir que está contaminando los productos del mar, afectando la economía de los pescadores, por lo que exigieron la intervención de las autoridades, como Profepa o Semarnat, para que hagan los estudios respectivos y la gente deje de hacer señalamientos sin sustento y se informe lo que está pasando porque no es la primera vez que se presenta este fenómeno.

Así lo denunció Mario Leal, presidente de la Cooperativa Leal, quien dijo que hay muchas historias acerca de este fenómeno, por parte de los pescadores se ha llegado a comentar que a lo mejor un barco mercante hundido transportaba chapopote y determinado tiempo arroja la mancha negra, pero se requiere que alguna autoridad investigue y sea la que informe a la ciudadanía.

“Es lo que ya hemos nosotros denunciado en otras ocasiones y nunca se nos ha notificado que se haya hecho un estudio de algo, se ha suscitado la polémica de que es petróleo y que se están contaminando especies marinas en la zona, esos comentarios afectan a los pescadores que ya de por sí estamos jodidos y cómo vamos a vender nuestro producto si dicen que está contaminado”, Por lo tanto urgió a las autoridades federales del ramo aclaren lo que está pasando en la zona de la Ribera, Los Barriles y Punta Arena, acotó.

“No es la primera vez que aparece esa mancha negra, tenemos muchos años haciendo ese llamado y no nos han dicho de que viene eso, nosotros sacamos conclusiones, que a lo mejor un barco mercante hundido transportaba chapopote y cada tiempo arroja ese material que sale a la superficie, comentarios como pescadores pero sin ningún fundamento”, planteó.

Insistió en que intervengan las autoridades en la materia para informar correctamente a los ciudadanos. “Pedimos que haga una investigación el Gobierno, pero no hablar antes de saber de qué se trata, nos afecta, si están diciendo sin tener ningún resultado que se va a contaminar el producto marino, porque nuestro producto no lo van a querer comprar, nos está perjudicando, otros años ha pasado lo mismo porque no ha habido tanto escándalo”, acotó