Pide Sánchez Navarro a Conagua solución a plantas de tratamiento

En entrevista dijo que la titular de la dependencia dio buena recepción a la problemática, ahora la solución está en la cancha del gobierno federal, citó

Leticia Hernández Vera

San José del Cabo.- El presidente del Grupo Questro, Eduardo Sánchez Navarro Redo, consideró que la directora de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros, dio buena recepción a la problemática que se le expuso del inadecuado tratamiento a las aguas negras por parte de Fonatur y que también es urgente resolver el caso de la planta La Sonoreña a cargo del Organismo Operador del Agua de Los Cabos.

“Expusimos el problema, creo que hubo una buena recepción, ahora hay que ver que se aterrice y que se dé, es un tema que es combinado, resolver la problemática de la planta de Fonatur pero también resolver el caso de la planta La Sonoreña, si van a seguir mandando más agua de lo que puede la de Fonatur, es un asunto muy importante, puede sonar como superfluo lo de los campos de golf, nada más que vivimos de eso, de que el turista venga, juegue golf y esté contento, si echamos a perder esto los problemas se van a cumular”, sostuvo.

Dijo que hay que tener fe de que estos temas sean resueltos a la brevedad por el bien del destino turístico, la reunión de trabajo con la Directora de Conagua fue importante, todos expusieron temas de prioridad, por lo que ahora “la pelota” está en la cancha del Gobierno federal.

Explicó que el Grupo Questro cuenta con cuatro campos de golf y tienen problemas en todos ellos por la calidad del agua tratada que está llegando, que puede generar un potencial problema de salud, hay muy fuertes olores que hacen que el valor de las propiedades empiece a bajar.

“Esto es gravísimo, y no nada más eso sino que se corre el riesgo de que vayan a entablar demandas no sólo a los desarrolladores, sino al Municipio, a la Sectur y Fonatur por la calidad de agua como proveedores del líquido, no es algo sencillo, aquí paso fotos para que vean la dimensión del problema”, sostuvo.

Mencionó que de acuerdo a los estudios que mandaron realizar como Grupo por parte de expertos en el tema, el problema del tratamiento de los lodos y los olores de la planta de Fonatur se resuelve con una inversión de 5 millones de pesos y el problema de equipamiento para tratar bien el agua con una inversión de 30 millones de pesos, cantidades muy razonables.

No obstante, aunque Fonatur hiciera estas obras, si el Municipio sigue mandando a través de la PTAR de La Sonoreña a la de Fonatur, cantidad de agua de drenaje en exceso a su capacidad, el problema no se va a resolver, aquí hay un asunto que es urgente, habilitar lo que falta de La Sonoreña, si no se habilita va a tener Fonatur el mismo problema, aunque haga esas inversiones, concluyó.