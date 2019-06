Piden diputados respeto a los derechos laborales de trabajadores del congreso del estado de BCS

Nuevo reglamento de trabajadores del Poder Legislativo no fue sometido al pleno del Congreso del Estado por los 21 Diputados y violenta los derechos de los trabajadores: Dip. Elizabeth Rocha

La Paz, Baja California Sur.-Al abordar la tribuna del Congreso del Estado la Diputada Elizabeth Rocha Torres solicitó al presidente de la mesa directiva, Diputado Homero González Medrano sometiera al pleno la invalidez del nuevo reglamento de asistencia, faltas y puntualidad para los trabajadores al servicio del Poder Legislativo de Baja California Sur y se envíe para su publicación en el boletín oficial del Gobierno del Estado para que quede formalmente sin efecto dicho reglamento.

Lo anterior expresando debido a que dicho reglamento no fue sometido a votación en el pleno del Congreso del Estado por los 21 diputados y que se violentan los derechos laborales de los trabajadores, por lo cual solicitó que respeten las decisiones de las y los diputados que emiten un voto en contra, se abstienen o no están de acuerdo en las decisiones.

“Se ha dicho por la junta de gobierno que los 21 diputados y diputadas validamos un reglamento, he solicitado ver estampada mi firma y que se me diga cuando estuve de acuerdo con ese reglamento que no fue ni siquiera pasado al pleno del congreso del Estado”, señaló Rocha Torres.

Dijo que ser trabajador no solamente implica cubrir una jornada laboral, cubrir un horario laboral, pagar un salario, sino que implica que el trabajador debe desarrollar sus actividades en un ambiente sano y armonioso que además cuente con todas las herramientas de trabajo que corresponde.

El presidente de la mesa directiva Homero González Medrano dio respuesta a la legisladora ante su solicitud, manifestando que si deseaba que se sometiera a votación la invalidez del reglamento antes citado, lo hiciera a través de una punto de acuerdo como corresponde a los trámites que dicta la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo.

Ante la respuesta Elizabeth Rocha Diputada por Acción Nacional solicitó una reunión con el pleno de los 21 diputados para tratar el tema.

En la misma temática el Diputado Ramiro Ruíz Flores también abordó la tribuna para dar a conocer que previo a la sesión ordinaria habían llegado a un acuerdo entre los legisladores, de que el reglamento para los trabajadores quedaría sin efecto en tanto construían uno nuevo tomando en cuenta a los trabajadores del Congreso local y al sindicato.