“Por desgracia, iniciativa de ley de movilidad se ha politizado” Canaco Los Cabos

Esmeralda Ocampo

San José del Cabo.- Ignacio Labandeira, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Los Cabos, señaló que es urgente la necesidad de que el estado sudcaliforniano cuente con una ley de movilidad que sea justa, tenga como prioridad al peatón y sobre todo, conglomere todo lo relacionado a la movilidad, lejos de ser sólo la regulación del transporte; asimismo, resaltó que desafortunadamente la iniciativa de la ley de movilidad haya caído en grupos que la han politizado; por lo que exhortó a los Legislativos a dar prisa a este dictamen y sea una ley general justa y conforme pase el tiempo, se le vayan anexando puntos reglamentarios.

“Este es un tema de la ciudadanía por lo que tanto el ciudadano como los que representamos algunas asociaciones civiles debemos de participar junto con el Gobierno, pues los legisladores son nuestros representantes y nos tienen que escuchar absolutamente a todos. Esta iniciativa de ley, desafortunadamente no se ha aprobado desde hace tiempo y quiero entender que sí hay que analizarla y conlleva todo un proceso, pero después del resultado de las elecciones, se nos ha complicado porque han entrado grupos que la han politizado y era precisamente lo que no queríamos, pues la bondad de esta iniciativa aunque el Ejecutivo del Estado la haya propuesto, era el no entrar en politizaciones, por el tema que se tiene en el estado, pues la única ley se ha hecho en 1997, por lo que es necesario actualizarla porque nuestro mundo ha cambiado”.

Reiteró y lamentó que la iniciativa de ley de movilidad se haya politizado en el tema del transporte, luego de que comenzarán a operar las plataformas digitales, pues destacó que la movilidad tiene muchos otros aspectos.

“La movilidad tiene que ver con cómo vamos a hacer la infraestructura vial, así como la seguridad y un montón de temas más, por lo que creemos que ya es momento de tener una ley justa, pero en parte, que sea una ley general para todo el estado y que se vaya modificando con regulativas y reglamentos, pero sin tener que hacer una nueva ley en los próximos años”.

Destacó la suma importancia que el estado sudcaliforniano cuente con esta ley, ya que subrayó, en estos momentos el destino se encuentra sin un marco normativo para algunos aspectos, lo cual en algunos negocios les ha venido repercutiendo.

“En estos momentos vivimos con la aplicación de una ley que está obsoleta; también, otro tema importante, es que cuando tú vas a pedir una concesión o licencia, los que toman las decisiones, es gente emanada de los gremios”.

En relación a la manifestación de los agremiados de Uber que realizaron el viernes en la delegación de Cabo San Lucas, pidiendo piso parejo, destacó Ignacio Labandeira que de momento la ley no los contempla.

“Aquí hay un pequeño problema, ya que la ley que tenemos en este momento, no los contempla a ellos, por lo que los Gobiernos de los Estados se ven ahorita en la necesidad de hacer iniciativas de ley, ya que la Suprema Corte de la Justicia emanó un mandato en el cual tienen que hacerse leyes de movilidad en dónde se les considere a las plataformas digitales. Lo más destacado de esta ley, es que el elemento principal, es el ciudadano, no son ni los choferes ni carros, sino la gente, ya que es un derecho humano de cómo se pueda mover”.

Para finalizar, señaló que la gente de las plataformas digitales deberá de cumplir con una ley, tal como se está tratando de hacer, pero resaltó que en este momento es injusto que se esté satanizando algo que el usuario anda buscando, como en este caso, un servicio mediante la plataforma digital Uber.