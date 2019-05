Prada renuncia a usar piel de animales para sus colecciones

Milán, Italia | AFP.- La marca de lujo italiana, Prada, anunció que dejará de usar pieles de animales en sus colecciones y se une a la larga lista de firmas que han dejado de producir prendas con ese material, informó este miércoles la casa de moda milanesa.

Aplaudida por las asociaciones de defensa de los animales, Prada comunicó que prescindirá de pieles en su colección para mujer para la próxima primavera y verano del 2020.

La firma aseguró que mantiene un “diálogo positivo” con Fur Free Alliance (FFA), una asociación de más de 50 organizaciones que defienden el bienestar animal en más de 40 países.

“Innovar y responsabilidad social forman parte de los valores fundadores del Grupo Prada. La decisión de adoptar una política ‘libre de pieles’ (…) es un paso importante”, explicó la directora artística, Miuccia Prada.

“La investigación y el desarrollo de materiales innovadores permitirán a la compañía explorar nuevas fronteras en términos de creación, al tiempo que se satisface la demanda de productos más éticos”, agregó.

Las asociaciones a favor de un bienestar y tratamiento ético del animal han acogido con satisfacción esta decisión.

Prada, que también incluye las marcas Miu Miu, Car Shoe y Church’s, “se une a la lista cada vez mayor de marcas que prohíben el uso de pieles para responder a los pedidos de cambio de los consumidores”, comentó el presidente de FFA, Joh Vinding.

Con esa decisión, “uno de los nombres más importantes de la moda se está convirtiendo en un líder de la defensa del bienestar de los animales y de la innovación para las generaciones futuras”, comentó PJ Smith, de la organización Sociedad Humana de Estados Unidos.

En los últimos años, importantes casas italianas, entre ellas Armani, Gucci, Versace, Furla, la británica Burberry, las estadounidenses Donna Karan, DKNY y Michael Kors han adherido a la campaña así como el diseñador francés Jean-Paul Gaultier.

As part of the #PradaGroup, #Prada has announced, in collaboration with the @FurFreeAlliance, that it will no longer use animal fur in its designs or new products, starting with #PradaSS20 Women’s collections. #PradaGroupFurFree#FurFreeRetailer#FutureofFashion#FurFree pic.twitter.com/Np6HCL0w2d

— PRADA (@Prada) May 22, 2019