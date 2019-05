Preocupa a vecinos de Monte Bello que no haya salidas ante la llegada de un fenómeno meteorológico

Guillermina De la Toba Navarro

San José del Cabo.-Vecinos del fraccionamiento Monte Bello, hacen un llamado a las autoridades, para que también sean tomados en cuenta ya que al igual que los habitantes de Puerto Nuevo, están en zona de alto riesgo, señalaron que es importante que haya salidas de emergencia ante la llegada de lluvias y salidas de agua en los arroyos, puesto que literalmente dijeron quedan aislados.

“Nosotros en Monte Bello tenemos el mismo caso que Puerto Nuevo y Chula Vista, desde la administración pasada se hicieron acuerdos que no se han cumplido, estamos preocupados como vecinos del lugar porque no hay salidas de emergencia hacia la carretera, literalmente estamos en medio de dos arroyos y en el momento que se nos presentan lluvias quedamos encerrados sin poder salir hacia la zona centro, no hay otra salida”.

Añadieron que a la fecha ninguna autoridad se ha acercado al fraccionamiento, por lo que la preocupación es latente ante el inicio ya de la temporada ciclónica 2019.

“Tenemos tres edificios que pudieron haber colapsado con la tormenta tropical “Lidia” y ninguna autoridad nos atendió, los edificios no tienen cimiento, son 25 centímetros de profundidad cada uno y ahora que ya inició la temporada de huracanes y estamos con el Jesús en la boca, de cómo nos tocará cuando lleguen las lluvias y empieza a salir agua en el arroyo.

Dicen que según los desarrolladores se habrían comprometido a construir el muro de protección y sólo rellenaron con tierra, que el agua se llevará. Realmente estamos preocupados porque vemos que según el muro de contención no lo hicieron bien, no protege nada a las viviendas”.