Prevalecen en Estero josefino impacto ambiental, desorden territorial y riesgos a la salud: regidora Tabita

Ligia Romero Gutiérrez

Cabo San Lucas.- Tabita Rodriguez, regidora del municipio de Los Cabos, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), externó que el Estero de San José, además de estar seriamente impactado ambientalmente y representar un foco de infección, ha sido reducida su superficie fuera de los procedimientos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, por lo que el Estado debe revertir lo que hizo en el pasado, debido a que ese desorden territorial ha generado afectaciones graves al Área Natural Protegida.

Dijo que es necesario atender el tema de la salud, pues hay menores que ingresan al lugar a bañarse, cuando el sitio está muy contaminado, señalando que dicha afectación es provocada por la mano del hombre.

“Autoridades en sus tres órdenes de Gobierno han determinado realizar análisis al agua, sin embargo hasta ahora no se ha visto nada, a pesar de la seria contaminación en la que se encuentra el agua del ANP, misma que contiene todo tipo de virus y bacterias y desafortunadamente no se ha tomado la decisión de atender el problema ambiental.

Así mismo dijo que la playa, sitio que está cerca del estero josefino se encuentra afectada debido a la oxidación que prevalece en la orilla del mar, “no es posible que hasta la fecha no se hayan establecido acciones preventivas en materia de salud”.

Destacó que por el estero bajan las aguas de la Sierra de La Laguna, captando todo el líquido, pero debido a que el ANP está contaminado, los pozos de agua que se encuentran cerca a la zona podrían verse afectados, provocando daños al ecosistema.

De igual modo, indicó la necesidad y urgencia de modernizar la planta de tratamiento cercana al estero, así que representantes del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, tendrán que tomar cartas en el asunto y de esta manera mitigar el impacto ambiental.

“Reconozco que como parte del Ayuntamiento estamos lentos, en la programación y búsqueda de recursos, en el que la administración municipal está realizando las gestiones, pero no de manera adecuada por lo que no se tiene la manera de resarcir el serio daño ambiental y de salud.

Hemos hecho propuestas de solución consistente en la innovación de la PTAR entre otras acciones que no han prosperado debido a la falta de eco de las demás autoridades, añadió que el Área Natural Protegida se encuentra reducida ocasionando que las aves endémicas y migratorias se vean en riesgo”.

Puntualizó que dentro del Área Natural Protegida ha prevalecido el desorden territorial, poco a poco el Estero de San José está reduciendo su superficie por cuestiones que permitieron las administraciones pasadas, “cuando el tema debe abordarse con convicción, de sentir y de amar a la tierra que nos vio crecer y desenvolvernos, todo comienza con las modificaciones del 2004 cuando el Ejecutivo estatal hace la primera reducción del polígono ecológico, para después hacer otra en 2011, creando acuerdos y fideicomisos que no se han cumplido”.

Subrayó que el polígono original del ANP no pudo ser modificado por la autoridad estatal sin que hubiese pasado por el Ejecutivo federal a través del Congreso de la Unión quien decretó el estero como sitio protegido, “es decir, no podían reducir el sitio sino era de la forma como se originó, jamás hemos dicho que no se pueda hacer un decreto simplemente deben seguirse los procedimientos de la misma forma que la original y la ley así lo dice”.

Detalló que la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, es clara en su artículo 97 y dice que una vez establecida un área natural protegida, sólo podrá ser modificada en su extensión y en su caso por la autoridad que la estableció como zona protegida, siguiendo desde luego las mismas formalidades previstas en esta ley, es decir con la declaratoria respectiva.

Concluyó diciendo que es necesario contar con la intervención del Estado para que esos decretos sean revertidos, es necesario atender lo que está pasando en el Estero de San José, “la situación que se vive en el ANP, es más que evidente en materia de salud, de ordenamiento territorial e impacto ambiental, es tiempo de que las autoridades entiendan y entendamos de que si no se hacen las cosas de manera sustentable y sostenible lo único que generamos será un caos”.