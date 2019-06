Propone la Dip. Elizabeth Rocha garantía y seguridad a quienes compran carros usados

La Paz, Baja California Sur.- Con el propósito de que las personas que compran un auto usado cuenten con la garantía y seguridad tanto del bien como de su persona y pueda transitar incluso en zona federal, la diputada Elizabeth Rocha Torres, presentó una iniciativa con un proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 26 de la Ley de Tránsito Terrestre para el Estado y Municipios de Baja California Sur.

Lo anterior, refiere a la necesidad de los ciudadanos de comprar vehículos usados, donde el vendedor tiene la obligación de dar de baja las placas, para que el nuevo dueño lo dé de alta y lo reemplaque a su nombre.

En su exposición de motivos, la legisladora expuso que tomando en cuenta que la situación económica de gran parte de la ciudadanía en la actualidad se encuentra inestable, es necesario que puedan solicitar permisos para circular como lo establece la ley (en un plazo de treinta días) pero si necesita un permiso de tres se le otorgue.

“Para quienes se encargan de la recaudación, determinan que solo se les puede expedir un solo permiso, no importando si es por un día o los 30 que marca la ley, pero un solo permiso, quedando en riesgo a la persona y su auto de recién adquisición hacerse acreedora por una multa federal como minino o en su caso retenerle el vehículo, que es peor ocasionándole más gastos, al circular sin un permiso vigente, solo porque la interpretación no es correcta o queda en duda el artículo de que tendrá que ser un solo permiso y no los que sean necesarios siempre y cuando de forma cuantitativa no exceda de los treinta días.

Lo anterior, comentó la representante popular, sería lo más razonable; es decir si una persona solicitó un permiso por 3 días, contados a partir de un martes, para llevárselo a su Municipio y hacer el cambio de propietario y su debido reemplacamiento, pero que por alguna razón no alcanzó a llevarlo durante esos tres días y se acerca a la autoridad para que se expida otro permiso y se lo niegan, arguyendo que ya no le pueden extender otro, porque ya le expidieron uno, se deja en riesgo a esta persona a la hora de circular sin permiso vigente para hacerlo.

Así mismo, los vehículos de emergencia y oficiales, aun cuando ostenten los signos que los identifiquen plenamente como tales, están obligados a transitar al amparo de placas, debidamente autorizadas por la Oficina de Tránsito Municipal correspondiente.