Protestas en Ciudad México por Guardia Nacional no afectan a BCS: Leonel Cota Montaño

Guillermina De la Toba Navarro

San José del Cabo.-En el municipio de Los Cabos no hay ningún problema con agentes policiacos por el tema de Guardia Nacional así lo afirmó Leonel Cota Montaño, subsecretario de Prevención Planeación Protección Civil y Coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública, quien dijo que a diferencia de la Ciudad de México donde los policías están manifestando y pugnan por un mejor salario y prestaciones ante el cambio de la Guardia Nacional, en la entidad prevalece la tranquilidad.

“En Baja California Sur no afecta esta situación, ya que todo está de manera normal, no ha habido afectaciones por lo que ocurre actualmente en México con estas manifestaciones, existen alrededor de 400 elementos en la entidad y con la Guardia Nacional seán mucho más del cien por ciento los que se asignan en una primera vuelta, serán dos regiones Mulegé Loreto y Comondú y otra es La Paz y Los Cabos”.

Explicó que las protestas en la Ciudad de México han sido por suposiciones más que por hechos “En todo el país se está instalando la Guardia Nacional, como lo comprometió el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, sigue el procese no hay un paso atrás, se realizaron algunas propuestas, más por suposiciones que por hechos, porque no se ha despedido a ningún elemento ni se le ha reducido el sueldo a nadie, el reclamo es el apoyo de cuando la Policía sale comisionada de una región a otra, pero como en la Guardia Nacional no habrá comisionados de una región, será permanente y preferentemente los policías de la Guardia Nacional vivirán en sus respectivas regiones, donde puedan trabajar y operar correctamente, no hay elementos para la protesta”.